BTS柾国〈Seven〉安可舞台破千万观看「公认超强live实力」&「累倒粉丝ARMY」韩网反应超热烈～

这支影片是《人气歌谣》在2023年安可直拍中，第一个突破1000万观看的影片！柾国No.1～～～

BTS防弹少年团的田柾国以〈Seven〉这首歌在海内外创下了许多惊人记录，这支拿下冠军一位的《人气歌谣》安可舞台，也成为了当年度第一个破千万观看的影片，人气兼具实力的表现引发讨论。

▼柾国〈Seven〉夺得一位后的破千万的安可直拍：



当时因为副歌难度太高，把台下的粉丝ARMY们都唱到累倒，最后变成了嘶吼～也要附和在台上辛苦互动的本命！！！



而柾国这场安可直拍，也是公认的非粉丝都看过的一位舞台，他「超强的live实力」引爆讨论，稳定的演唱实力、出众的舞技、连RAP也唱得好、更不忘与台下互动，堪称全能的偶像歌手！教科书般的完美安可舞台。



网友留言：「恭喜柾国又多了一个成就」、「不愧是登上世界杯舞台的男人」、「我真的一有空就会看，最少贡献了1000次观看吧」、「柾国啊，你真的好完美，一定要幸福喔」、「每次看到他听到得奖时，嘴巴鼓成包子就觉得超可爱」、「他连睡觉都是完美的」、「请务必长长久久的活动吧」

大家也是千万观看人次的一员吗？

▼柾国〈Seven〉当天在《人气歌谣》正式表演的live舞台，目前也有800万观看次数：



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