Lovelyz今晚《玩什么好呢》团聚！李美珠才说以前很幸福就惨遭爆料，急喊：安静点！

2014年出道，以清纯风格打开知名度的女团Lovelyz，2021年解散后将二度上节目聊过往更要重现舞台，是人气节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢）！

《玩什么好呢》新一企划是「一起玩吧，春天」，要弥补疫情期间没能和观众同乐的遗憾举办大型校庆，上周六23日播出的226集，问到班底们对哪名歌手的表演特别有印象，美珠也自豪的说自己登过台，就是爱豆Lovelyz时期。



今晚（30日）要播出227集，《玩什么好呢》果真召回了Lovelyz！除了因行程排不开未出席的Jin，Baby Soul（现活动名李洙姃）、刘智爱、徐智秀、Kei、柳树整与郑睿仁都到齐！和《玩什么好呢》班底美珠重聚！

聊起过往，美珠说每一天都很幸福，柳树整马上举手要反驳，李洙姃爆料以前在宿舍房间都能听到吵架声，Kei更劲爆说美珠常常在晚上出门，美珠被攻击到体无完肤忍不住呐喊：「安静点！」后续7个人还是和乐融融唱跳了〈Ah-Choo〉、〈Hi~〉等名曲。



除了召回Loveylz，《玩什么好呢》还替刘在锡、替钟路爵士鼓老板圆梦！找来了老板演奏名曲〈爱情雨〉主唱g.o.d金泰宇！金泰宇一现身热唱，全场客人和刘在锡都疯了，老板还感动到流眼泪……



▼预告片



此集227集，香港观众深夜可於黄Viu收看。Lovelyz刘智爱、李洙姃在节目播出前也抢先曝光合体合照罗！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻