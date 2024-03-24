《破墓》观影人次破千万仅用32天！2024首部「千万韩影」诞生，主演大合照李到晛「纸片人」出席

根据发行公司Showbox消息，《破墓》累计观影人次在今日（3月24日）上午突破了一千万人，成为今年首部「千万电影」。

《破墓》自上月22日在韩上映以来每一天都是票房第一，28日上映的好莱坞大片《沙丘2》亦没能抢过风头，上映仅32天就达成千万壮举。主演团队公开合照感谢观众支持，正在服兵役的李到晛以纸片人形式出席，墓地造型蛋糕十分抢镜。



《破墓》是韩国第32部达到千万观众的影片，仅考虑韩国电影则是第23部。 自新冠疫情以来，是《犯罪都市2》《阿凡达：水之道》《犯罪都市3》《首尔之春》后第5部千万电影。



神秘奇幻电影《破墓》融合传统风水地理和巫术信仰，讲述风水师相德（崔岷植 饰）、葬仪师荣根（柳海真 饰）、巫女花林（金高银 饰）和凤吉（李度贤饰）在接受高额报酬为富人家族祖坟移葬时发生的奇异事件。



这是第一次有探讨恶灵等超自然现象的神秘学电影成功突破千万观众。 导演张载玄凭《黑祭司》和《娑婆诃》被誉为开创韩式神秘学电影（K-Occult）的先驱，如今《破墓》大获成功，再次奠定他在该类型领域的地位。

《破墓》是崔岷植继《鸣梁：怒海交锋》后第二部千万电影，柳海真继《王的男人》《辣手警探》《我只是个计程车司机》后第四部千万电影，对金高银和李到晛而言则是第一部，亦是李到晛的电影首秀。





《破墓》上映时间选择了相对冷门的2月，这也是罕见的情况。 史上只有一部2月上映的千万电影，即2004年的《太极旗飘扬》。继去年11月《首尔之春》后再次有冷门时期上映作品打破纪录，有评价称影院的热门规律已被打破。

《破墓》的最终观众人数也备受关注。 《首尔之春》最终观众人数为1300万、位居历代第9，《破墓》能否超越这一成绩值得关注。



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