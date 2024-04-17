原来《破墓》中日本武士演员身高超过220公分！由退役篮球员金炳伍演出～

在台票房也破1亿元台币的韩国恐怖电影《破墓》，剧中一位穿著日本服的古代武士「出土」后也造成观众不少惊吓，在片中身高惊人的他，原来是由一位退役篮球选手金炳伍演出！

日前KBS节目《什么都可以问》中请到了电影《破墓》中饰演日本将军鬼的演员金炳伍出演节目，《破墓》在韩国票房也超过千万观影人次，因此人气爆棚并持续至今，就连综艺节目也争相邀请。虽然主持人徐章勋也是前篮球员，身高接近200公分，不过还是被当日的嘉宾金炳伍给比了下去，因为他的身高足足有220.8公分！



曾是篮球选手出身的金炳伍，因为膝盖频繁地受伤，因此中断了选手生活选择引退，引退后的他开设了篮球教学教室，曾以选手身分认识金炳伍的主持人徐章勋，也对於他提早结束选手生涯的原因，感到相当惋惜。当时《破墓》电影剧组正在寻找高个子演员，并直接致电篮球教室，於是金炳伍答应了这个演出提案。



有许多人都以为《破墓》中的高个子是CG后制而成，直到金炳伍随著演员团队一起进行舞台问候时，大家才吓了一大跳发现原来是真人，於是也让金炳伍获得了许多关注，甚至还希望他能够重现大吃鱼跟香瓜的镜头。金炳伍在片中也有许多与各大演员合作的镜头，他更表示崔岷植前辈在片场与他聊天，金高银演员也是一样一起休息与谈笑，但只要一听到特定动作声响就会突然泪眼汪汪了起来，瞬间投入上金炳伍觉得相当厉害。

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