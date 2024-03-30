男神成勋零距离！台上台下跑不停〜全场送花又可抱抱自拍，粉丝超满足！再变身DJ Roiii嗨翻全场

曾演出《婚词离曲》《完美的结婚公式》《死期将至》的韩剧男主角成勋相隔五年终於又来到台湾与粉丝们见面，从一出场就从观众席走出并一一送上花束，更不时下台送上抱抱与自拍的福利，现场几乎每位粉丝们都完成了近距离与男神互动的心愿。

活动一开始成勋就从观众席登场，准备了许多粉丝玫瑰花束给现场所有粉丝们，让全场的粉丝们都一拥而上，不过成勋也相当细心，希望照顾到每一位在场的粉丝，即使音乐已经结束他也已走上台，仍然坚持把花送给另一端的粉丝们，希望大家都能感受到他的诚意。



舞台上也播出了成勋近年来精彩的戏剧演出段落，画面出现《完美的结婚公式》中的吻戏桥段时，引发全场粉丝们尖叫不断，成勋则是在舞台上笑得好开心，他表示没想到大家对於吻戏反应这么大，不过也无法在舞台上重现这场戏，原本成勋想对著全场粉丝们重现自己剧中的求婚桥段，但只说了一句话就噗嗤笑了出来，最后他决定以自己的话剧《ART》中的一句长长的独白来表现给大家看，成勋也不断强调「我的话剧演得比大家想像中更好喔！」



成勋贴心准备了问答的环节，请粉丝们在入场前就写好了便利贴，不过成勋挑出了几张，上面都写著「希望可以抱抱加自拍」之类的要求，成勋就直接跳下台走到粉丝们的位置，完成大家的心愿。不过他也在台上多次重申，这个环节原本是希望给大家提出对他好奇的问题，没想到成了所有粉丝们的许愿池，话虽如此，成勋还是一一完成了大家的心愿。



成勋也带著师弟新人演员一起登场，还请所有粉丝们一起欢呼欢迎他出场，粉丝们也相当配合成勋的指示，营造出相当热烈的气氛。师弟也分享成勋在拍摄现场的趣事，即使上一秒钟还在跟大家谈笑，只要一听到导演的ACTION，成勋就会马上投入角色，让师弟相当佩服。成勋也透露师弟在现场因为相当紧张，时常在彩排时就花尽了力气演出，反而正式开拍时累到没力，不过成勋也不忘请大家多多期待新人演员的表现。



成勋看到了粉丝的应援影片，相当感动，更带来了一首中文歌曲「朋友」来报答粉丝。原本相当温馨的歌曲一结束，成勋马上换上白色T恤直接变身DJ Roiii，与师弟WOW一起带来快歌与Rap演出，让全场粉丝们全部都站起来High翻全场！



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