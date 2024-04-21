现在的「韩国国防部经纪公司」阵容强到可怕！不仅有宋江、李到晛，还有BTS全员

要说韩国最厉害的经纪公司，不是SM、JYP、YG，更不是HYBE，而是国防部，毕竟正常情况下没有一位男明星能逃得过服兵役。

近两年的「国防经纪公司」可谓群星闪耀，今天就让我们一起来看看当下的爱豆阵容吧！

MONXTA X李旼赫（陆军）



활동기도 아니고.. 군대간 아이돌 셀카찍는 얼굴이 이정도가 말이대나...? 민혁이면 되는듯 ... pic.twitter.com/tsO8QvF7qN — 나쵸 (@MBEST00M) October 10, 2023

邕圣佑（陆军）



黄旼炫（社会服役要员训练）



"군대 가서도 저렇게 잘생긴 게 말이 됨?"…황민현, 입대 후 첫 근황 공개

https://t.co/IkYiiV3lga



황민현이 다른 훈련병들과 함께 열을 맞춰 앉아있는 모습이 담겼다. 그는 군복을 입고 메이크업을 전혀 하지 않은 상태임에도 불구하고 남다른 비주얼로 시선을 집중시켰다.#황민현… pic.twitter.com/XP8nkzsv2G — 운명 (@Eternally_hmh) March 29, 2024

GOT7 朴珍荣（陆军）



231007 지상군페스티벌 박진영



박지녕 진짜 남자야.. 군대 와서 왤케 남자가 됐냐고 ㅠㅠㅠ #박진영 #갓세븐 pic.twitter.com/I0RrrJ3KyG — 퉤누나 (@choinuna___) October 7, 2023

防弹少年团 Jin（陆军）



V（陆军）



대박 진짜 홍보영상찍은거야



[단독] BTS 뷔, 2군단 훈련 홍보 영상 찍었다…쏠 때마다 명중 '늠름' (출처 : 뉴스1 | 네이버 TV연예) https://t.co/GjxBOQGn8Z pic.twitter.com/mSvkBzFNK3 — 모닝 (@nyj130613) April 17, 2024

柾国（陆军）



군복 정국이 개설렌다고....아니 진짜 너무 내꺼야 개빡치게.. pic.twitter.com/WcJKK2Zdrc — 쿡0 (@aifueh_j) January 18, 2024

j-hope（陆军）



군복입은 제이홉.

너무 좋은데 너무 힘들다

I vote #jhope for #PopGoldenAwards pic.twitter.com/2IwcWDusWv — Going my way, 나다운 선택(@SoulTreeHope) September 23, 2023

RM（军乐团）



Jimin（陆军）



ㅅㅂㅅㅂ진짜말도안돼

화생방 교육후라뇨 뽀얗고 하얗고 목 길고 얼굴 작고 군복핏 오졌고 군인맞음? 얼굴폼 걍 미쳤는디,, 늠름해요 지민 강아띠ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/VRZ6E7AuQD — 앙버터 (@163Jimin) January 5, 2024

（SUGA社会服役中，目前尚未爆出军装照）

演员番外篇：

李到晛（空军军乐团）



宋江（陆军训练中）



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