现在的「韩国国防部经纪公司」阵容强到可怕！不仅有宋江、李到晛，还有BTS全员
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现在的「韩国国防部经纪公司」阵容强到可怕！不仅有宋江、李到晛，还有BTS全员

明星   2024年4月21日   星期日15:23   Tracy  

（封面图源：IG@osw_onge、@jin、@SoulTreeHope、@ldh_sky）

要说韩国最厉害的经纪公司，不是SM、JYP、YG，更不是HYBE，而是国防部，毕竟正常情况下没有一位男明星能逃得过服兵役。

近两年的「国防经纪公司」可谓群星闪耀，今天就让我们一起来看看当下的爱豆阵容吧！

MONXTA X李旼赫（陆军）

邕圣佑（陆军）

黄旼炫（社会服役要员训练）

GOT7 朴珍荣（陆军）

防弹少年团 Jin（陆军）

V（陆军）

柾国（陆军）

j-hope（陆军）

RM（军乐团）

Jimin（陆军）

（SUGA社会服役中，目前尚未爆出军装照）

演员番外篇：
李到晛（空军军乐团）

宋江（陆军训练中）

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