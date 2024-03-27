《泪之女王》金秀贤一集入帐8亿，片酬占400亿制作费三分之一！业界：他是物超所值的演员

金秀贤和金智媛携手主演的《泪之女王》是目前最火爆的韩剧，作为超一线的金秀贤，他在这部剧中的片酬被挖，据说一集高达8亿（韩币，下同）。

有韩媒报导称，金秀贤在《泪之女王》中一集的片酬已经涨至8亿，2021年出演《某一天》时片酬已是同期最高，每集入帐5亿，仅过去3年片酬以60%的增幅再涨。 多家电视剧制作公司的社长也证实了这一传闻，透露：「据我们所知，金秀贤在《泪之女王》中的每集片酬为8亿，如果是16集的话，他这部剧的总片酬为128亿，占据了约400亿总制作费的三分之一。 」



除了《鱿鱼游戏》这类NETFLIX作品，单集8亿在韩国本土剧的片酬中已算是最高价，金秀贤与宋慧乔、全智贤、宋仲基等人算同档演员，但片酬已然与他们拉开了距离。据悉，《鱿鱼游戏2》中李政宰作为前篇游戏参赛者中唯一的生存者，每集片酬在13-15亿，因没有他就没有第2季故事的发生，再加上他本人的协商能力，NETFLIX十分愿意支付给他高额片酬。

震惊於8亿片酬的韩国记者联系了三位圈内人士，其中一人表示「不清楚」，另两位回覆「差不多7、8亿吧」、「我知道的是8亿」。 记者提问「一名演员就给7、8亿的话，还能剩下多少？」得到了「通过售卖NETFLIX播放权以及广告植入（PPL）等都能赚回来」的答案。



2020年金秀贤退伍之后拍摄了《虽然是精神病但没关系》，当时他的片酬为每集2亿，该剧成功向NETFLIX卖出了播放权，加上各种广告植入，大赚了一笔。

一位娱乐经纪公司内部人表示：「虽然他也有失败作，不过《拥抱太阳的月亮》、《来自星星的你》、《制作人》、《泪之女王》等都很火爆，关於他的高片酬外界也有一些声音，但他绝对是一位物超所值的演员。 」

对於8亿天价片酬，《泪之女王》的制片公司Studio Dragon澄清：「报导的事情并非事实，和那个数相差甚远。」不久之后，经纪公司透露金秀贤《泪之女王》的总片酬实为50亿，每集在3亿左右，并且是他自愿降低片酬，一方面是考虑到和编剧朴智恩的曾合作过，另一方面则是考虑到了若片酬过高会导致总制作费上升。

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