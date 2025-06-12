【韩网热门】引爆共鸣的「女生夏天穿连身裙的原因」！网友：今日的我

一到夏天，为什么这么多女生爱穿连身裙呢？

因为：连身裙不仅只有在想穿得漂亮飘逸的时候才穿，更多时候是因为实在懒得搭配上衣和下身、又没时间，才会快速套上一件就出门。



韩国网友评论：

1. 今日的我

2. 超！级！认！同！真的最舒服

3. 裤子、裙子压到肚子太痛，只能穿连身裙

4. 感觉应该很凉快，但我高中毕业后就再也没穿过裙子了...

5. 今天睡过头穿连身裙出门，看到这串有点被戳中痛点

6. 真的... 反而是因为懒得打扮才穿的，结果还被骂说在穿束腹

7. 我还是会搭上衣+短裤或裙子啦，但想轻松一点的话，还是连身裙最赞

8. 天气热的时候... 最棒了

9. 完全同意，又凉又舒服，看起来还很美

10. 我完全无法忍受肚子被勒，只穿连身裙超舒服。 以前还因为这样被骂过哈哈，现在大家知道连衣裙有多舒服我真的很开心

11. 糟了... 我就是在家那套随便披个长外套出门的感觉

12. 大家不是都有那种「赶时间出门就穿的连身裙」吗

13. 我也想感受那份方便啊哈哈哈 可是我肩宽腰短真的超不适合ᅲ

14. 我会在聚餐或吃到饱这种会吃超撑的日子穿连身裙哈哈哈

15. 真的，反而是搭衣服麻烦的时候才穿

16. 真的！连身裙超舒服又不用搭衣服，穿脱方便还能遮身材，不用烦恼肚子凸出来哈哈哈

我几乎只穿连身裙，但竟然有人说我是在穿束腹，这些傻X请去死吧

17. 认同，今天早上超赶时间就直接套了件连衣裙出门

18. 我夏天运动完洗完澡就会直接套件棉质长连身裙哈哈哈

19. 长连身裙真的最适合随便穿一穿就出门

20. 是想大吃特吃的时候穿的衣服

21. 宽松的长连身裙真的最棒了，出门前唰一声穿上，回家后唰一下脱掉

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