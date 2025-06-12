奇幻X动作双重升级！李敏镐携《全知读者视角》重返大银幕，挑战不死角色演技大爆发

韩流巨星李敏镐将以全新电影《全知读者视角》（导演：金炳佑）回归奇幻动作类型，挑战强烈角色，展现与以往截然不同的魅力。

《全知读者视角》是一部末日题材的动作电影，故事设定在小说世界突然成为现实的背景下，描述主角们在残酷世界中为了生存而奋斗的历程。

李敏镐饰演的「刘众赫」是小说《在毁灭的世界中生存的三种方法》的主角，角色设定为世界观中最强战力，拥有「死亡重启」的回归技能，即使死亡也能重新开始。 刘众赫个性冷峻，因经历多次剧情变化而变得不轻易相信他人，直到遇见创造全新发展的金读者（由安孝燮饰演），才开始关注他的一举一动。



李敏镐谈及此次角色时表示：「这是一位拥有不死生命的角色，我花了很多时间思考那种孤独感。 角色几乎无时无刻都在战斗，因此我在动作场面上下了很大功夫。」他还强调角色的真实性：「要让观众相信刘众赫的存在，才能让读者一行人在这个世界观中的冒险具备说服力。」为了更贴近角色的情感与氛围，他也特别注意细节：「眼神、表情、动作我都尽量做到自然、不浮夸，只为避免给人虚假的感觉。」



电影《全知读者视角》预计於下个月正式上映，李敏镐的强势回归备受期待。

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