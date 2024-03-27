金在中5月18日台北开唱 大送福利庆祝出道20周年

对於所有喜欢K-pop元祖偶像金在中（Kim Jae Joong）的粉丝来说，这是一个令人兴奋的消息！因为金在中正式宣布将於5月18日来到台湾举行「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」演唱会，以跟粉丝们一同庆祝他出道20周年的重要日子。

而主办单位万星国际娱乐文化也为购票观众带来击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得、限定小卡，以及粉丝合照等丰富福利，希望大家能跟金在中一起度过一个难忘的晚上。

金在中自出道开始除了被称为是童颜美男的外表，更拥有天籁美声的歌艺，因此在本次演唱会中，他将会倾尽全力以精彩的歌声，及精湛的舞蹈来回馈每一位观众。另外，金在中总把歌迷放在第一位的宠粉行为，也令到他赢得「在朋友」的称号，很期待他这次来到台北会跟他的粉丝（BOSS BABIES）有什么互动？而他除了会在今年发行出道20周年的正规音乐专辑外，早在今年初举行的「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Seoul」首尔站演唱会，共2天的门票均已全部售罄，因而令本次台北站的演唱会更加吸引亚洲其他地方的歌迷来台一起共襄盛举，喜爱金在中的歌迷千万不要错过。

另一方面，多才多艺的金在中今年亦宣布重回大萤幕和电视台综艺节目，最近他就宣布担任恐怖电影《神社》（暂定片名）的主角，饰演在不情愿情况下接受神之呼唤而成为巫师的角色。恐怖电影最近在韩国非常流行，让人期待时隔12年再登大萤幕演出的金在中会有什么惊喜表现？而韩国KBS电视台亦宣布，金在中已经参与综艺节目《新品上市便利餐厅》的拍摄，这将是他阔别了无线台15年后参与的演出，意义重大。综观而言，金在中於他的出道20周年悉心安排了丰富的节目，送给支持他的每一位粉丝，每一个都不容错过！

不论您是K-pop迷，还是金在中的BABIES，都十分欢迎跟他一起创造美好的回忆，欢度这个重要的日子，请好好把握「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」演唱会在3月31日中午12:00於KKTIX公开售票的重要时刻。而主办方也回应歌迷诉求，承诺将加派免费接驳车以供观众乘搭，又会加装移动式空调以加强场馆通风，并加设观众看台以改善观看视线等。若想在第一时间知道相关资讯，请继续留意万星国际娱乐文化的FB和IG更新，以及消息公布。

2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei

演出日期：2024年5月18日(星期六)

演出时间：17:00

演出地点：新北市工商展览中心

门票售价：新台币TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）

粉丝福利：击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得、限定小卡、粉丝合照

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：iNKODE



售票连结：

KKTIX https://kktix.com/

购票资讯：

3月31日（日）中午12:00起於公开发售

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