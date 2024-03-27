金在中5月18日台北开唱 大送福利庆祝出道20周年

对於所有喜欢K-pop元祖偶像金在中（Kim Jae Joong）的粉丝来说，这是一个令人兴奋的消息！因为金在中正式宣布将於5月18日来到台湾举行「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
而主办单位万星国际娱乐文化也为购票观众带来击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得、限定小卡，以及粉丝合照等丰富福利，希望大家能跟金在中一起度过一个难忘的晚上。
金在中自出道开始除了被称为是童颜美男的外表，更拥有天籁美声的歌艺，因此在本次演唱会中，他将会倾尽全力以精彩的歌声，及精湛的舞蹈来回馈每一位观众。另外，金在中总把歌迷放在第一位的宠粉行为，也令到他赢得「在朋友」的称号，很期待他这次来到台北会跟他的粉丝（BOSS BABIES）有什么互动？而他除了会在今年发行出道20周年的正规音乐专辑外，早在今年初举行的「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
另一方面，多才多艺的金在中今年亦宣布重回大萤幕和电视台综艺节目，最近他就宣布担任恐怖电影《神社》（暂定片名）的主角，饰演在不情愿情况下接受神之呼唤而成为巫师的角色。恐怖电影最近在韩国非常流行，让人期待时隔12年再登大萤幕演出的金在中会有什么惊喜表现？而韩国KBS电视台亦宣布，金在中已经参与综艺节目《新品上市便利餐厅》的拍摄，这将是他阔别了无线台15年后参与的演出，意义重大。综观而言，金在中於他的出道20周年悉心安排了丰富的节目，送给支持他的每一位粉丝，每一个都不容错过！
不论您是K-pop迷，还是金在中的BABIES，都十分欢迎跟他一起创造美好的回忆，欢度这个重要的日子，请好好把握「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
演出日期：2024年5月18日(星期六)
演出时间：17:00
演出地点：新北市工商展览中心
门票售价：新台币TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）
粉丝福利：击掌问候、观看彩排、签名小卡、签名海报、签名拍立得、限定小卡、粉丝合照
主办单位：万星国际娱乐文化
经纪公司：iNKODE
售票连结：
KKTIX https://kktix.com/
购票资讯：
3月31日（日）中午12:00起於公开发售
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