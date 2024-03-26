还记得《热血司祭》的他们吗〜「张龙」音文硕＋「颂萨」安昌焕继《便利店新星》后再度於《夜限照相馆》同台啦！

深受观众喜爱并且可望於今年年底公开第二季的电视剧《热血司祭》，其中令人难忘的角色就是妹妹头流氓「张龙」音文硕，以及来自泰国的外送员「颂萨」安昌焕，在最近的《夜限照相馆》中也有两人合体的演出喔！

虽说在《热血司祭》后音文硕与安昌焕也曾在《便利店新星》中合体出现一段（相关报导点此），本次在新作品《夜限照相馆》中两人也再度同框演出。音文硕在本次作品中演出主角周元身边的一位鬼帮手，生前是警察的他总是不苟言笑，表情非常严肃，关於法力的控制还没能做到收放自如，常闹出笑话。而安昌焕则是饰演一位员警，总在周元要为亡者实现愿望时，很可能随之发生事件而由安昌焕来进行搜查。



虽然本次在《夜限照相馆》中音文硕与安昌焕的角色并没有太多互动，但两人同剧演出也让人想起之前《热血司祭》中的趣味表现。而《热血司祭》中另一位很重要的角色，有著太空梦想的便利店店员高圭弼，除了最近在《泪之女王》饰演集团防止金秀贤发生绯闻的监视者之一，也在《夜限照相馆》中担任特别演出，也是另一个员警的角色，趣味横生。



不过《夜限照相馆》中音文硕所饰演的角色是警察出身的鬼魂，是否与现职员警的安昌焕有其他关联性？期待剧情后续两人有更多互动场面！



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