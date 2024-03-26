《瑞镇家2》冰岛目击照：这次开的是「韩式砂锅店」，店前大排长龙，李瑞镇崔宇植忙著招呼客人

《瑞镇家2》的餐厅正式开门营业，有路透照拍到餐厅前门庭若市。

《瑞镇家2》本次在冰岛取景录制，已经有不少网友拍到目击照。 《尹食堂》里李瑞镇还是理事，在《瑞镇家》中他已经晋升当上了社长，与综艺圈「点金胜手」罗PD几度合作，一次又一次将节目推上热门。《瑞镇家》第一季播出后就有不少观众开始期待第二季的播出，终於有人看到看到餐厅开业、营业，各种目击照在韩网上传播开来。 本次团队来到了冰岛首都雷克雅维克，餐厅前站满了想要一尝韩国美食的外国人。

穿著围裙的李瑞镇和崔宇植正在招呼客人，两人依旧和上一季一样负责前厅服务，快速记下顾客们的点单。影片中还能听到李瑞镇大声用英文告诉客人「Come back tomorrow请明天再来」。 而上一季主要负责厨房工作的朴叙俊则被捕捉到正在打扫卫生，非常认真地擦著栏杆。



最引人注目的是本次的店名，红色的看板是黑底白色人物像，画著餐刀和筷子，大字写著店名「瑞镇砂锅」，小字写著「韩国餐厅」，可以看出本季主要餐点是各类韩式砂锅。



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