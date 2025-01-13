【长文】D社专访崔敏焕，爆离婚关键是「律喜睡太久、离家出走20多次」再次否认买春！重点内容一次看

韩媒Dispatch今日公开崔敏焕专访，详细记述与律喜离婚前后的各种争端。 原文超长，小编整理了四大重点，一起来看！

一. 离婚原因

崔敏焕和律喜2018年1月结婚，2023年12月离婚，育有3子。 根据崔敏焕的说法，导致离婚的根本原因是生活模式不同且无法调和，例如律喜睡眠时间过长、经常离家出走（超过20次，短则一两天、长则一周到10天）等。 而「出入业所」只是诸多矛盾之一，且最初协议离婚时甚至没有被提到。



两人的婚姻经历了3次重大危机，第一次是因为律喜。 崔敏焕称律喜经常离家出走，每天睡眠18到20小时，并不是一个尽职的母亲。 2021年8月1日，两人因为律喜白天睡觉的问题发生争吵，律喜当著崔敏焕母亲的面大骂「疯X」「C8」，崔敏焕於是打电话给律喜母亲叫她把律喜带回去，律喜当天淩晨带著大儿子回母亲家住了10天。 崔敏焕向经纪人透露离婚想法，但最后选择理解律喜。

第二次危机的原因在於崔敏焕。 2022年，律喜发现崔敏焕出入业所，十分伤心，崔敏焕请求原谅，最后两人和解。

第三次危机又是因为律喜的睡眠习惯和离家出走。 2023年3月，崔敏焕因为无法叫醒沉睡的律喜，独自吃晚饭、喝酒、看育儿节目，淩晨给律喜发简讯说很想和她聊天，因为无法对话而感到难过。 2023年8月，律喜离家出走一周於26日醉酒归来，道歉求原谅、称再也不会离家出走。 不巧的是，这段时间崔敏焕家发生不少事情：7月崔敏焕外祖母去世; 8月25日，崔家养了18年的爱犬离世，母亲哭到发不出声音，还要负责照顾3个小孩; 26和27日是FTIsland首尔演唱会，崔敏焕本人也忙到不行。 而律喜承诺不再离家出走后，没几天又开始夜出早归，晚上哄小孩入睡就化妆出门，玩到早上才回来睡觉。 崔敏焕认为两人的个性和生活模式都很不同，不断重复「睡觉-叫醒-吵架-离家出走」，看不到改变或好转的希望，最终决定离婚。

二. 照顾小孩的责任

D社提出律喜睡眠较多可能是因为独自照顾3个小孩的压力，但崔敏焕认为并非如此。 崔敏焕称，律喜婚前怀孕开始就是由父母负责洗衣、打扫、做晚餐等家务，甚至从未要求律喜做晚餐或洗碗。 崔敏焕从2020年2月到2021年9月服兵役替代役，早9点到下午4点请保姆照顾小孩，他下班后接力照顾，母亲也一直帮忙。



2021年8月1日吵架当天，崔敏焕向经纪人吐露离婚想法，称小孩都是他在顾，律喜整天睡觉、不帮小孩换尿布、不关心小孩有没有吃东西，吵了一架就离家出走。 经纪人则说崔敏焕因为减肥而情绪敏感，劝他多考虑律喜的辛苦、赶快把律喜找回来。 （等一下，这一次是崔敏焕叫律喜妈把她带走，怎变成「离家出走」...？ ）

三. 律喜态度转变与金钱纠葛

2023年12月，两人已完成离婚协议，决定小孩归崔敏焕抚养，互相不进行金钱往来，律喜也在kkt聊天时说「我的问题更大」。 但一年之后，律喜态度发生了180度大转变。

去年10月，律喜突然在YT频道爆料崔敏焕出入业所，将离婚原因归为男方的不当行为。 去年12月，律喜推翻了之前协议离婚时提出的条件，称离婚原因是「男方出入业所、公婆不当待遇」，因此索要1亿赔偿、10亿财产分割、子女抚养权和亲权，要求男方支付抚养费直至小孩成年。



对此，崔敏焕表示全部无法接受。 首先，房子是2015年婚前购置，结婚则是2017年，律喜没有花一分钱。 2020年生下双胞胎后，公婆不忍心夫妻俩住在地下室，让出了自己居住的一楼、搬去二楼，还按照律喜心意花了1.5亿进行整修。 崔敏焕认为已经给律喜很多经济支持，包括2017年律喜与前公司解约的违约金1.25亿，2019年律喜称父亲急用钱而借出的2000万（至今未还），2020到2021年律喜拍广告赚到2亿全部花光且没缴税，是崔敏焕替她缴了3144万所得税，离婚前后也给她转账了7000万补贴生活。

第二，关於离婚原因，最初协议离婚是说因为生活方式差异，甚至没有提到业所：「不知她为何突然将离婚归因於业所问题，并索要赔偿...」律喜对於「公婆不当待遇」没有做出具体说明，崔敏焕认为这绝非属实，因为两人曾商议从家里搬出来，但律喜认为「接受公婆帮助更好」。 律喜也在YT频道说过「喜欢大家族一起生活，没有任何问题」。

第三，关於子女抚养权，律喜称崔敏焕长时间在外国、离婚后实际是她负责照顾，但崔敏强烈焕否认。 崔敏焕称自己照顾小孩从未怠慢，包括送小孩去幼稚园，出国演出也从未错过Kids Note（*日托中心的每日报告），不在家时由母亲负责接送：「从2023年9月分居到现在，1年3个月里，面会只有15次。 送小孩去律喜身边时，都是我把衣服装好行李箱送去。 律喜怎会是实际照顾人？」

四. 否认买春

对於公众质疑的出入业所和买春嫌疑，崔敏焕做出了解释。 崔敏焕称2022年下半年因为夫妻生活模式差异造成的矛盾而压力很大，经常借酒消愁，承认自己处理问题的方法不够成熟。 当天他去的业所是曾经给律喜办生日派对的卡拉OK，不是性交易场所，律喜也认识通话对象。 至於录音中提到「衬衫屋」、询问接客价格、拜托预约汽车旅馆等等，崔敏焕解释是因为卡拉OK没房间才问衬衫屋：「绝对没有买春。 但律喜确实可能误会。 我承认错误，道歉了，也反省了。」



D社认为两人曾经真心相爱，毕竟为婚姻放弃了作为偶像的演艺生涯，可惜如今只剩下争执。最后，D社多次联络律喜试图听取她的意见，均未获得回覆。

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