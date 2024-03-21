《泪之女王》Ep.5抢先看：贤佑姐姐甩钱逼分手！金秀贤霸气挺女友，深情告白打动金智媛

哦莫，古早偶像剧里财阀家族的经典手段，现在被贤佑姐姐学来了！「贫穷实习生」海仁和「龙头里超市王子」贤佑会如何应对呢？

《泪之女王》今日公开第5集抢先看片段，时间拉回贤佑海仁刚交往时，贤佑姐姐美善以为海仁只是普通上班族，甩给她一叠钱、叫她不要耽误贤佑大好前程：「你很自私耶，知道有多少女人排队跟贤佑相亲吗？人家都是公务员、大企业固定职员！」



贤佑冲进来拉起海仁的手，生气地把钱狠狠摔在桌子上：「你对洪海仁小姐说什么了？跟你说过不要一直看电视剧啦！」海仁安慰他：「没有电视剧里那么多，蛮简朴的。 」XD



美善又爆料贤佑喜欢清纯柔弱挂而非海仁这种强势型，海仁立即变脸甩手质问真假，贤佑表示以前确实喜欢那个类型，但现在爱的只有洪海仁小姐一个人！深情告白不仅令海仁星星眼，连亲姐都被打动了！贤佑拉著海仁离开，海仁临走还不忘拿著分手费XD



《泪之女王》开播以来收视率稳定上升，第4集直接破十来到13%！海仁找到了延续生命的希望，也终於在贤佑面前展露出脆弱无助的一面。 第5集将於本周六公开，海外观众可在Netflix同步追看！



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