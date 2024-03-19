《超人回來了》李凡秀與妻子結婚14年後離婚！夫妻倆已分居，正在進行離婚調解

19日，據韓媒 Sportv News 報導，李凡秀、李允真在18日進行首次離婚調解，雙方確認各自的立場不同。

兩人在結婚14年後面臨離婚，李允真要求離婚，但雙方最終未能達成協議，最終決定通過離婚調解結束婚姻。對此，李凡秀的經紀公司表示：「因爲是演員的私生活，所以對於離婚過程不能詳細說明，希望大家諒解。」



去年12月，李允真在自己的 IG 上傳寫有「The End of my first chapter（我的第一章結束了）」的照片，並標記李凡秀的 IG 帳號，引發了離婚傳聞。在這種情況下，夫妻倆取消關注彼此，李凡秀刪除所有關注和貼文。但當時李凡秀方面否認離婚傳聞，3個月後，夫妻倆最終離婚的事實被曝光。



這是李凡秀在2003年第一次結婚後，僅過了五個月，便因感情不和離婚。之後與自己的英語教師李允真發展爲戀人，2010年再婚，育有一子一女。李凡秀曾帶著女兒（素乙）和兒子（多乙）出演《超人回來了》，獲得了慈祥的爸爸形象，加上姐弟倆可愛的模樣，讓許多觀眾印象深刻。據悉，李凡秀和李允真目前分居，李凡秀和兒子在首爾生活，李允真則與上國際學校的女兒一起居住在印尼峇里島，往返於韓國之間。



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