《超人回來了》李凡秀與妻子結婚14年後離婚！夫妻倆已分居，正在進行離婚調解

19日,據韓媒 Sportv News 報導,李凡秀、李允真在18日進行首次離婚調解,雙方確認各自的立場不同。

兩人在結婚14年後面臨離婚,李允真要求離婚,但雙方最終未能達成協議,最終決定通過離婚調解結束婚姻。對此,李凡秀的經紀公司表示:「因爲是演員的私生活,所以對於離婚過程不能詳細說明,希望大家諒解。」



去年12月,李允真在自己的 IG 上傳寫有「The End of my first chapter(我的第一章結束了)」的照片,並標記李凡秀的 IG 帳號,引發了離婚傳聞。在這種情況下,夫妻倆取消關注彼此,李凡秀刪除所有關注和貼文。但當時李凡秀方面否認離婚傳聞,3個月後,夫妻倆最終離婚的事實被曝光。



這是李凡秀在2003年第一次結婚後,僅過了五個月,便因感情不和離婚。之後與自己的英語教師李允真發展爲戀人,2010年再婚,育有一子一女。李凡秀曾帶著女兒(素乙)和兒子(多乙)出演《超人回來了》,獲得了慈祥的爸爸形象,加上姐弟倆可愛的模樣,讓許多觀眾印象深刻。據悉,李凡秀和李允真目前分居,李凡秀和兒子在首爾生活,李允真則與上國際學校的女兒一起居住在印尼峇里島,往返於韓國之間。



