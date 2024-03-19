有NewJeans和LE SSERAFIM是HYBE娱乐的福气！2023年靠2团狂赚1700亿

作为K-POP第四代女团佼佼者的LE SSERAFIM和NewJeans到底有多能挣钱？

据韩媒《Money Today》报导，隶属於HYBE娱乐旗下的厂牌ADOR，2023年营业额达到1102.83亿（韩币，下同），与去年相比增长了491.8%，净利润为265.34亿。 考虑到ADOR旗下只有女团NewJeans，可以说这几乎都是她们的营收。HYBE另一厂牌Source Music旗下仅拥有女团LE SSERAFIM，她们去年的营业额达到611亿，较去年增长了167.3%，净利润为121.69亿，转亏为盈大成功。

NewJeans自从2022年出道以来就收获较高的人气，从出道曲《Hype Boy》开始就取得了亿级的音乐流媒体播放量。 《Hype Boy》、《OMG》和《Ditto》，团队5亿级流媒体播放量歌曲就有3首。



此外，2023年NewJeans的专辑销量达到426万张。 这是HYBE旗下艺人中继Seventeen1600万张、防弹少年团SOLO 870万张、TOMORROW X TOGETHER 650万张之后的第四个销量纪录。

LE SSERAFIM出道后也反响热烈。 因此，Source Music的营业额持续增长，从2021年的36.76亿增至2022年的228.58亿，再到2023年的611亿。LE SSERAFIM2月19日发行的第三张迷你专辑的主打曲《EASY》连续两周跻身美国「Billboard 200」主榜第50位。 该专辑在「Top Album Sales」、「Top Current Album Sales」和「World Albums」三个榜单上都稳居第二位，证明了她们的全球人气。



HYBE成功将NewJeas和LE SSERAFIM打造成了第四代女团中的领军人物。 去年，HYBE还成为韩国娱乐公司首个突破2万亿年营收的纪录的公司。根据2023年的统计数据，HYBE的营业额达到2兆1781亿，营业利润为2958亿。 与上一年相比，营业额增长了22.6%，营业利润增长了24.9%。 无论是营业额还是营业利润，都创下了历史新高。

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