李政宰林知衍相差18岁演情侣被炮轰！盘点韩剧中男女演员实际年龄差很大的萤幕CP们，《鬼怪》差13岁，最后一对差26岁

李政宰和林知衍（林智妍）将出演《医生车贞淑》编剧的新作《讨厌的爱情》，因18岁年龄差遭韩网友质疑，被吐槽是「父女档」、「叔侄恋」。 但先例《阳光先生》和《鬼怪》曾因类似质疑高收视率逆袭，今天就来盘点一下韩剧里那些年龄差巨大的银幕CP们。

《鬼怪》孔刘（1979年）＆金高银（1991年）：13岁

冬天是最适合重温《鬼怪》的季节，当1979年的孔刘邂逅1991年的金高银，作品开播之前谁都没能想到这对相差13岁的CP能撞出如此大的爱情火花，一句「阿揪西」，一条红围巾不知道哭晕多少观众。



《阳光先生》李炳宪（1970年）＆金泰梨（1990年）：20岁

相差20岁的李炳宪和金泰梨完美诠释出了动荡时代下的虐恋情深与家国情怀的纠葛。两人身份悬殊，朝鲜裔美国军官与身为贵族小姐相爱，却因殖民时代的动荡局势和民族大义而屡屡分离。 他们的爱情不仅承载著个人情感的挣扎，更与国家的命运紧密相连，展现了在乱世中爱情与责任的艰难抉择。



《总理与我》李凡秀（1969年）＆润娥（1990年）：21岁

当年公开演出阵容时震惊不少网友，因为根本无法想像李凡秀和女团出身的润娥演CP。剧里男女主人公的爱情始於一场契约婚姻，却逐渐演变为真挚的情感。该剧播出时，网友们对男女主人公的爱情评价呈现出两极分化的态度。 一部份观众认为这段爱情温馨治愈，李凡秀和润娥的演技让角色之间的化学反应十分自然，尤其是契约婚姻到真感情的转变过程细腻动人，展现了爱情的美好与成长。 然而，也有部份网友对两人的年龄差感到不适，认为剧情设定略显老套，缺乏新意，甚至觉得男女主的感情发展有些牵强。



《风吹好日子》金美淑（1959年）＆李现瞋（1985年）：26岁

当年播出时这对相差26岁的「母子恋」同样在韩网上引爆热议，许多观众从一开始的质疑、不理解到最终接受，全靠金美淑和李现瞋的倾情演绎，「李蔷熙」和「张民国」的老少恋是一段充满温情与治愈的爱情故事。 两人年龄差距较大，但他们的感情却因彼此的理解与支持而显得格外真挚。 李蔷希的成熟稳重与张民国的青春活力形成鲜明对比，却在相处中互补，共同成长。 这段感情不仅打破了年龄的界限，还展现了爱情中包容与陪伴的力量。



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