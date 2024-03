Super Junior-D&E自立门户后首回归！首波概念照梦回出道前后，银赫：「长大了」

Super Junior-D&E(东海、银赫)今晨(12日)公开了迷你五专辑《606(SIX ZERO SIX)》首播概念照,为新专辑打造的全新Logo也释出。

官方概念照,银赫顶著「SMTOWN LIVE 2024」就曝光的金发,长发飘逸,慵懒的待在充满复古氛围的房间;东海则是发型则是深色、微微蜷曲,在有植物生长痕迹的特别房间里,同样慵懒。



银赫在个人IG还发布一张合成图,把此次两人回归的造型,和2005年自己出道时的金发造型、东海出道前厚重刘海的造型对照,喊著「咿呀,好好长大了」。照片让粉丝看了也感慨,两个人面貌根本不像过了要19年的样子,但也多了更多稳重感。另外也有粉丝笑说,银赫背景音乐放了Justin Bieber〈Baby〉是不是也是「赫海CP」在放闪。



▼出道时2005年的银赫



▼出道前练习生时期的东海,前排黄条纹为利特



D&E每次回归都会创造专属Logo,此次不例外,不过新的Logo让一些粉丝「看了怪怪的」,虽然可以理解是由太阳(东海)星星(粉丝&)与月亮(银赫)元素组成,但组合起来像国旗,或者航空公司、某种工会Logo。



This looks like an airlines logo or a union or smt i have not so nice things to say for all the designs HAHAHHAHAHA pic.twitter.com/fGZhSUDs3N