【韩网热帖】RIIZE Anton牵手照当事人发声

*前情提要：日前有网友PO出疑似Anton和女生牵手的照片，质疑两人秘密交往。 当事人女生最近在个人IG发声，对这次风波做出解释。

「大家好，我写这篇文是为了解释最近在社交媒体流传的一张我和Anton手拉手的照片，拍摄於上个月他休假回新泽西州时。

我希望能够澄清任何可能引起的混淆，因为有人根据那张照片声称Anton正在和我交往。 但事实是我从未与他约会过。 我否认这种说法。

Anton和我从小就是朋友，正如其他照片所示，那天我们和其他好友在一起，全天都处在团体环境中。

见到Anton已不像从前那样容易，他多年来第一次回家。 为了记住这一天，我把那张照片发布在我的私人IG上，我通常会在那里发布我和朋友们的照片，但没想到会造成如此大的话题。

请不要仅凭一张照片就下定论！」



ps.当时的「爆料」照片：



ㅅㅂ 앤톤 오른손에 차라리 다른 뉴저지인들 주렁주렁 달려잇으면 좋겟다 애가 그래도 명예한국인인데 강강술래 정도는 가르쳐줄 수 있는 거 아녀? ㅅㅂ… 당장 한국의 전통문화를 알리는 중이엇다고 말해 관성으로 인해서 여자분 휘청인 거라고 말해 시발아 pic.twitter.com/tlu1tSfVqX — slow시끼 (@yaesikkya) March 11, 2024

韩国网友评论：

1. 天呐，都说不是了，放过人家吧

2. 只因牵一下手就要逼圈外人发文解释吗？Kpop的精神病真的好可怕kkk

3. 不要再骚扰普通人了，如果是真的，她怎么可能毫不在意地PO那么多照片？

4. 牵一下手就是谈恋爱吗...？原来我不是母胎solo啊

5. 还有人把她照片转贴过来大肆评价，干的什么好事啊

6. 哎呦真的够了ᅲᅲ这样Anton也会心里不好受吧，拜托放过她ᅲᅲ

7. 当事人都否认了，怎么还有人不信？是不是脑袋有问题

8. ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ这位朋友和Anton都好可怜... ᅲᅲᅲᅲKpop文化真的很奇怪... 有病要治啊ᅲᅲ

9. 够了，骂她的人都没有朋友吗？

10. 外国普通异性朋友都会牵手吗？既然她否认应该就没这回事吧。 看来粉丝反应很大哦。

11. 所以尹尚听闻Anton要回韩国做Kpop才会不放心... 他们家境富裕，读大学也会是常春藤联盟，Anton只要一直拉大提琴、游泳、开开心心地生活就好，何必回韩国受这个苦呢

12. 虽然他是因为喜欢才回来，但Kpop已经因为这些精神病完蛋了

13. SM起诉他们吧

出处：https://theqoo.net/hot/3139296506

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