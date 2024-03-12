Super Junior-D&E自立門戶後首回歸！首波概念照夢回出道前後，銀赫：「長大了」

Super Junior-D&E（東海、銀赫）今晨（12日）公開了迷你五專輯《606(SIX ZERO SIX)》首播概念照，為新專輯打造的全新Logo也釋出。

官方概念照，銀赫頂著「SMTOWN LIVE 2024」就曝光的金髮，長髮飄逸，慵懶的待在充滿復古氛圍的房間；東海則是髮型則是深色、微微蜷曲，在有植物生長痕跡的特別房間裡，同樣慵懶。



銀赫在個人IG還發布一張合成圖，把此次兩人回歸的造型，和2005年自己出道時的金髮造型、東海出道前厚重劉海的造型對照，喊著「咿呀，好好長大了」。照片讓粉絲看了也感慨，兩個人面貌根本不像過了要19年的樣子，但也多了更多穩重感。另外也有粉絲笑說，銀赫背景音樂放了Justin Bieber〈Baby〉是不是也是「赫海CP」在放閃。



▼出道時2005年的銀赫



▼出道前練習生時期的東海，前排黃條紋為利特



D&E每次回歸都會創造專屬Logo，此次不例外，不過新的Logo讓一些粉絲「看了怪怪的」，雖然可以理解是由太陽（東海）星星（粉絲&）與月亮（銀赫）元素組成，但組合起來像國旗，或者航空公司、某種工會Logo。



This looks like an airlines logo or a union or smt i have not so nice things to say for all the designs HAHAHHAHAHA pic.twitter.com/fGZhSUDs3N — ODE- One DnE (@Hyukturumaturu) March 10, 2024

Masa tgk logo ni naik kt story... Terus pikir, aku ada follow apa2 club ke??? Haha. Apasal pelik sgt logo ni, lps tu baru nampak nama SJ DnE pic.twitter.com/j8u1bquGPR — Shajuliana (@JustELF6) March 11, 2024

新輯《606(SIX ZERO SIX)》將在本月26日發行，是D&E自2021年正規一輯《COUNTDOWN》後，時隔2年4個月首度回歸，也是兩人自立門戶「ODE娛樂」後首回歸，粉絲與外界都相當關注。



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