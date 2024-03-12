Super Junior-D&E自立門戶後首回歸！首波概念照夢回出道前後，銀赫：「長大了」
廣告

Super Junior-D&E自立門戶後首回歸！首波概念照夢回出道前後，銀赫：「長大了」

KPOP   2024年3月12日   星期二17:50   草莓  

（封面圖源：音源網站bugs截圖、X@SJ_DnE_official、論壇Pann截圖）

Super Junior-D&E（東海、銀赫）今晨（12日）公開了迷你五專輯《606(SIX ZERO SIX)》首播概念照，為新專輯打造的全新Logo也釋出。

官方概念照，銀赫頂著「SMTOWN LIVE 2024」就曝光的金髮，長髮飄逸，慵懶的待在充滿復古氛圍的房間；東海則是髮型則是深色、微微蜷曲，在有植物生長痕跡的特別房間裡，同樣慵懶。
（圖源：X@SJ_DnE_official）（圖源：X@SJ_DnE_official）（圖源：X@SJ_DnE_official）（圖源：X@SJ_DnE_official）

銀赫在個人IG還發布一張合成圖，把此次兩人回歸的造型，和2005年自己出道時的金髮造型、東海出道前厚重劉海的造型對照，喊著「咿呀，好好長大了」。照片讓粉絲看了也感慨，兩個人面貌根本不像過了要19年的樣子，但也多了更多穩重感。另外也有粉絲笑說，銀赫背景音樂放了Justin Bieber〈Baby〉是不是也是「赫海CP」在放閃。
（圖源：IG@be4eunhyuk截圖）

▼出道時2005年的銀赫
（圖源：音源網站bugs截圖）

▼出道前練習生時期的東海，前排黃條紋為利特
（圖源：論壇Pann截圖）

D&E每次回歸都會創造專屬Logo，此次不例外，不過新的Logo讓一些粉絲「看了怪怪的」，雖然可以理解是由太陽（東海）星星（粉絲&）與月亮（銀赫）元素組成，但組合起來像國旗，或者航空公司、某種工會Logo。

新輯《606(SIX ZERO SIX)》將在本月26日發行，是D&E自2021年正規一輯《COUNTDOWN》後，時隔2年4個月首度回歸，也是兩人自立門戶「ODE娛樂」後首回歸，粉絲與外界都相當關注。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » Super Junior-D&E自立門戶後首回歸！首波概念照夢回出道前後，銀赫：「長大了」
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手