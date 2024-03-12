【雷】《美好世界》秀贤为善律担任「监护人」，一张照片再次扰乱她的世界（EP.3-4）

金南珠、车银优主演Disney+新剧《美好世界》已开播，第三集刷新最高收视率8.0%！

《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。



*以下包含第3、4集关键内容！



日记本

秀贤（金南珠 饰）终於找到火灾幸存的小男孩，居然就是在墓地见过的善律（车银优 饰）。 善律得知来意后十分气愤，并不打算原谅杀死父母的人。秀贤帮他找回装有母亲照片的项链，告诉他自己失去了儿子，也有相似的伤痛过往。



监护人

秀贤在养老院做志工时遇到骚动，闹事的病人家属将花瓶丢向秀贤，善律挡下花瓶并对家属拳脚相向。秀贤自称监护人将善律保释出来，并作为「过来人」告诫他不要留下前科，让他感到温暖。

出轨

秀贤去秀浩（金刚于 饰）电视台录节目时收到匿名快递，里面是秀浩和另一名女子亲热的照片。 对此，秀浩悔恨表示已经是过去的事，秀贤也打算不再计较。

秀浩通过监控录像认出快递骑士，但选择对秀贤隐瞒。秀贤和宥利（林世美 饰）聊起老公出轨一事，宥利表情复杂。 善律偶然看到那张照片，告诉秀贤可以帮忙，并开始调查快递骑士的身份。

住在对面的女人尹慧琴（车秀妍 饰）对秀贤表达善意，因为慧琴儿子患有癫痫，只有秀贤教导儿子不要歧视他、愿意和他玩。

秀贤发现秀浩说谎，跟踪他来到一家酒店，发现房间内等待秀浩的人竟是慧琴。



（ps.韩网友都在猜韩宥利才是出轨对象！很多人认为尹慧琴和秀浩之间没有那种暧昧氛围，约见他更像是为了教训或做某种交易。 )



下集预告里，秀贤告诉秀浩知道他和谁在一起，秀浩露出慌张神情。 善律逃跑时受伤流血，却对秀贤说一点也不痛。 秀贤和慧琴当面对质，好奇究竟发生什么样的对话！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻