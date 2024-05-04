圭贤自嘲「中文退步」发愿到台湾各县市开唱！今日吃早餐遇粉丝却没被认出难掩失望！

Super Junior成员圭贤昨日独自抵台，於5月4日与5日举办个人演唱会。中文实力很好的他，也尽力用中文与台下粉丝们沟通，不过他还是不禁自嘲「我的中文退步了，不好意思」，更表示自己时常在YT频道上传在台湾拍的影片，观看数字很亮眼，也很感谢大家对他的支持。

圭贤在现场乐队伴奏中缓缓走上舞台，穿著大红色衬衫搭配黑色长裤，举高了手奋力与全场粉丝们挥手打招呼。唱完开场的「Restart」与「Dreaming」之后他立刻以中文询问全场：「大家好，你们现在收看的是？」粉丝们也非常有默契以台语回应：「揪古摸看甲霸妹？」



圭贤表示自己「终於来了」，还忆起上一次自己来台SOLO演唱会的时间是2017年，很快已经过了7年时间，不过觉得自己中文退步了，虽然努力想表达但还是不免参杂一点韩文，「我减肥了有一点点变瘦，帅吗？」圭贤说自己今日准备了许多抒情歌曲，又很担心演唱会变得很无聊，但仍希望大家能够欣赏他满怀真心的歌声。



圭贤还分享今日他去吃了台式早餐永和豆浆的趣事，早上店里人潮不少，他一眼就看出了有粉丝穿著他的周边服装，并且这位粉丝还让座给他，圭贤心想自己应该被认出来了！粉丝在早上就遇到演唱会的表演者太幸运了吧！没想到那位粉丝一眼都没看他，他还朝著台下喊「现在知道了吗？」相当有趣。令圭贤惊讶的是今天的场灯很亮，他能够很清楚看见大家望向他的眼神，所以让他感到相当害羞，大赞粉丝们的眼睛很美。



圭贤也不忘带给大家拿手中文歌曲「你好不好」，标准的发音依旧完美演出。他记得自己以前曾演唱过的中文歌曲「如果你也听说」，突然在台上清唱了副歌段落，然后自己超惊讶竟然歌词都没忘！直呼：「还记得？我是天才！」接下来更带了中文组曲包括「至少还有你」、「原谅我」以及「新不了情」，中文经典金曲连发，让粉丝们听得相当满足，不过圭贤仍觉得中文部分准备不足，说下一次他会准备更多中文歌曲再来，更说出许多县市如高雄、台中、台南、桃园、新竹等等，甚至还说到澎湖与金门，让粉丝们相当兴奋。



圭贤介绍了自己的多重身分，除了是Super Junior也是抒情歌手，还有综艺主持人，也是音乐人和音乐剧演员，选唱了其中一首气势磅礴的音乐剧歌曲「命运」，一秒带全场进入他的音乐剧剧情中，相当精采。圭贤也预告大家他下个月也参与了新的音乐剧演出。接下来圭贤演唱《机智医生生活》的OST歌曲「不华丽的告白」时，更是从场地最后方现身，穿过了全场粉丝而再度走上舞台。圭贤接下来也演出快歌组曲，还包括「我推的孩子」，再度炒热全场气氛。



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