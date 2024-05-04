《背著善宰跑》边佑锡被合作多年设计师爆「唯一缺点」：腿毛像森林！十一头身超现实比例「穿什么都是奇幻风」

韩剧《背著善宰跑》热播带动男主角演员边佑锡关注度暴涨，很多人开始恶补他出道十年来各种物料，模特时期合作的设计师也出来分享他所认识的边佑锡，看完让人更有好感了！

这位设计师是2008年新生潮牌Beyond Closet的创始人高泰勇（고태용，音），很多名人如刘在锡、BTS JIN等都穿过他家衣服，李钟奭、南柱赫、张基龙、朱宇宰、李圣经等曾为他走秀，私下也有不错交情，其中就包括边佑锡。



高泰勇近日在YT频道分享对模特边佑锡的了解，表示边佑锡身高应有190cm、比例在十头身到十一头身之间（设计师的眼光值得信任XD），拥有能让所有衣服变好看的「心肺复苏力」，从来不需要修图。 因为帅到缺乏现实感，有时设计师想打造文弱书呆子风、狂野阳刚风，到了边佑锡身上统统变成奇幻风XD



高泰勇形容边佑锡真诚、善良、爱笑，当同期模特逐个在演艺圈闯出名声时，边佑锡也始终保持开朗、从不流露出焦躁消极，这次见他成功很为他开心。

说到边佑锡的缺点，高泰勇想了半天挤出来一个「腿毛很多」「像森林一样」，所以当年尽量不给他穿短裤XD然后发现近照已做了腿毛管理，令高泰勇感慨「唯一的缺点也消失了」！



回到影片主题「分析私服穿搭」，设计师对於边佑锡出名的「男友照」系列给出简明结论：没什么好分析，人好看就是一切XD「就算一辈子穿优衣库都可以。 不，优衣库太短，还是义大利品牌吧。 」



有网友留言说所有认识边佑锡的人都对他好评，高泰勇点赞回复：「佑锡身边没有一个敌人，我投一票。 」能获得业内一致好评，边佑锡真的是优质男神潜力股啊！



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