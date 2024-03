MAMAMOO玟星4月20日首次solo香港演唱会

MAMAMOO成员玟星将於4月20日在香港麦花臣场馆,举行Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]香港演唱会,这将是她在香港的首次solo concert,因而准备带给MOO MOO(MAMAMOO粉丝名称)们一场充满音乐与热情的演出。

为了庆祝玟星这个重要的日子,主办单位SOUL N JOY Entertainment已预备了合照、欢送、签名海报等多种福利来回馈歌迷。意想不到是玟星更为香港观众送上超级珍贵的1对1单人合照机会,势必掀起抢票热潮!

玟星作为MAMAMOO的成员,以强劲的唱功和说唱能力迅速在K-pop界中崭露头角。而她以个人出道的成绩亦十分亮眼,自2018年首张专辑《SELFISH》,到之后的《Dark Side of the Moon》均取得极高销量,接著的《6equence》更是2022年首位登上iTunes专辑榜第1位的K-pop女歌手。同年4月推出的《C.I.T.T (Cheese in the Trap)》,单是首周的销量便冲破10万张大关,成为K-pop史上第6位获得此成绩的solo女歌手,实力不容置疑。

另一方面,玟星刚刚推出的最新专辑《Starlit of Muse》不但跟今次演唱会的名字互相呼应,其主打歌《TOUCHIN&MOVIN》既被誉为极具中毒性和个人风格,而其MV在YouTube的点击率亦轻松冲破1,200万次大关,大受欢迎!再加上玟星在K-pop界亦以人缘甚佳而闻名,最近她发动的「TOUCHIN&MOVIN CHALLENGE」便找来TWICE的Mina和志效、P1Harmony的SOUL、Red Velvet的Seulgi、OH MY GIRL的效定、THE BOYZ的善旴、NCT的Ten等韩星跟她一起挑战,成功创造热潮!

玟星这次Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit] 巡回演唱会,将以首尔为起点,途经台北、新加坡、高雄、大阪、东京多站,而香港站将於4月20日举行。这次演唱会将是玟星与香港歌迷近距离互动的绝佳机会,也是她对MOO MOO们的衷心回馈。因此,玟星特别预备了800个名额的观看彩排、580名的欢送环节,还有100名的10人团体合照、50张的签名海报,以及最珍贵的5个1对1单人合照名额,让观众们有机会超近距离的接近玟星。

想好好把握玟星第一次世界巡演的香港站演唱会,粉丝们请谨记2024年3月19日星期二早上11时的重要时刻,因为Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit] 香港演唱会门票,便会於KKTIX/ Damai公开发售,票价分:$1,688、$1,288和$988,有关福利可见附图。如想知道更多玟星香港演唱会的消息,可留意主办单位的FB, IG, X, 微博和小红书更新,以及新闻公布。

Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]

日期:2024年4月20日(星期六)

时间:晚上7时

场馆:麦花臣场馆 MacPherson Stadium

票价:港币 $1,688 / $1,288 / $988

公开售票:2024年3月19日 上午11点

订购网站: kktix.com / Damai.cn

经纪公司:RBW

主办单位:SOUL N JOY ENTERTAINMENT

票务平台:KKTIX/ Damai

场地:麦花臣场馆

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻