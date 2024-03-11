MAMAMOO玟星4月20日首次solo香港演唱會

MAMAMOO成員玟星將於4月20日在香港麥花臣場館，舉行Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]香港演唱會，這將是她在香港的首次solo concert，因而準備帶給MOO MOO（MAMAMOO粉絲名稱）們一場充滿音樂與熱情的演出。

為了慶祝玟星這個重要的日子，主辦單位SOUL N JOY Entertainment已預備了合照、歡送、簽名海報等多種福利來回饋歌迷。意想不到是玟星更為香港觀眾送上超級珍貴的1對1單人合照機會，勢必掀起搶票熱潮！

玟星作為MAMAMOO的成員，以強勁的唱功和說唱能力迅速在K-pop界中嶄露頭角。而她以個人出道的成績亦十分亮眼，自2018年首張專輯《SELFISH》，到之後的《Dark Side of the Moon》均取得極高銷量，接著的《6equence》更是2022年首位登上iTunes專輯榜第1位的K-pop女歌手。同年4月推出的《C.I.T.T (Cheese in the Trap)》，單是首周的銷量便衝破10萬張大關，成為K-pop史上第6位獲得此成績的solo女歌手，實力不容置疑。

另一方面，玟星剛剛推出的最新專輯《Starlit of Muse》不但跟今次演唱會的名字互相呼應，其主打歌《TOUCHIN&MOVIN》既被譽為極具中毒性和個人風格，而其MV在YouTube的點擊率亦輕鬆衝破1,200萬次大關，大受歡迎！再加上玟星在K-pop界亦以人緣甚佳而聞名，最近她發動的「TOUCHIN&MOVIN CHALLENGE」便找來TWICE的Mina和志效、P1Harmony的SOUL、Red Velvet的Seulgi、OH MY GIRL的效定、THE BOYZ的善旴、NCT的Ten等韓星跟她一起挑戰，成功創造熱潮！

玟星這次Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit] 巡迴演唱會，將以首爾為起點，途經台北、新加坡、高雄、大阪、東京多站，而香港站將於4月20日舉行。這次演唱會將是玟星與香港歌迷近距離互動的絕佳機會，也是她對MOO MOO們的衷心回饋。因此，玟星特別預備了800個名額的觀看彩排、580名的歡送環節，還有100名的10人團體合照、50張的簽名海報，以及最珍貴的5個1對1單人合照名額，讓觀眾們有機會超近距離的接近玟星。

想好好把握玟星第一次世界巡演的香港站演唱會，粉絲們請謹記2024年3月19日星期二早上11時的重要時刻，因為Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit] 香港演唱會門票，便會於KKTIX/ Damai公開發售，票價分：$1,688、$1,288和$988，有關福利可見附圖。如想知道更多玟星香港演唱會的消息，可留意主辦單位的FB, IG, X, 微博和小紅書更新，以及新聞公佈。

Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]

日期：2024年4月20日（星期六）

時間：晚上7時

場館：麥花臣場館 MacPherson Stadium

票價：港幣 $1,688 / $1,288 / $988

公開售票：2024年3月19日 上午11點

訂購網站： kktix.com / Damai.cn

經紀公司：RBW

主辦單位：SOUL N JOY ENTERTAINMENT

票務平台：KKTIX/ Damai

場地：麥花臣場館

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