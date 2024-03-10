李伊庚访SM KWANGYA打给珉豪被吐槽「红了就变了」，爱上Karina后秒弃珉豪

近期演出电视剧《和我老公结婚吧》再爆红的李伊庚，本身除了当MBC招牌节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）班底之外，还主持YouTube节目《转站者》，最新一集有几名嘉宾惊喜出演。

李伊庚来到「首尔林站（SM TOWN）」，都到了被SM TOWN冠名的站，当然要逛逛就在附近的SM娱乐新大楼。一进大楼周边贩售部「KWANGYA」，李伊庚就被aespa人型立牌吓到，一时误以为是真人。

怕怕的进门后访问店员、逛逛周边，他看到SHINee珉豪小卡便当场打给珉豪。李伊庚和珉豪2015年曾合作电视剧《因为是第一次：二十岁》，两人下戏后还会一起踢球，进而结成友谊，不过，珉豪一接电话就调侃他「是不是太久没联络了」、「人红了就会变」，李伊庚厚脸皮(?)回应：「我到死都会蹭你的饭，因为你是〈Ring Ding Dong〉，不是约定好了吗？」珉豪听了哈哈大笑。



李伊庚询问珉豪能不能透过他进入SM内部，珉豪笑了笑答应他后，李伊庚开心的说要买他的周边回报，珉豪：「……有点尴尬耶！」结果李伊庚真的买了之后，看著他的小卡叹：「啊……真的有点尴尬啊……」要结帐的时候又买了aespa Karina的小卡组，开箱时说自己从未见过Karina，似乎就在KWANGYA爱上了她，眼神发光的欣赏每一张小卡，甚至随即背叛好友：「可以把珉豪的退货吗？」



托珉豪的福，李伊庚进入SM内部还遇上正要回归的NCT泰容！泰容欣然的答应一起拍摄，两人一起在首尔林附近逛了街吃点心，泰容也圆梦了。整个节目看下来，网友都说过程太巧太搞笑，甚至节目影片上传的那天，是‎Karina和李宰旭爆出绯闻‎的那天……



▼完整节目



▼最后附上泰容回归主打歌〈TAP〉MV



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