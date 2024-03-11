「新一代表演女王」韩国女歌手李彩演（Lee Chayeon）5月1日来港举行粉丝见面会

有「新一代表演女王」之称旳韩国女歌手李彩演（Lee Chayeon），曾经参加韩国人气选秀节目《Produce 48》，以人气限定女团IZ*ONE成员出道。组合活动结束后，彩演前年正式以Solo身分出道。香港乐迷等候多时，她终於落实来港，跟香港的CHAERISH（粉丝昵称）见面。

主办单位「木火娱乐」、「MiFaShow」宣布，李彩演将会在5月1日首次单飞来港，举办粉丝见面会《LEE CHAEYEON 1st FANMEETING UNI-CHAERISH in HONG KONG》，假旺角麦花臣场馆举行，门票3月12日（明日）起公开发售。

李彩演首个巡回粉丝见面会，今年初在韩国揭开序幕，见面会以「CHAERISH UNIVERSITY」大学校园为主题，彩演化身校园中「最理想的前辈」，与粉丝度过愉快的「校园时光」，当然不少得彩演的劲歌热舞。

今次FANMEETING ，李彩演亦为CHARERISH准备了一系列丰富福利，包括签名拍立得、团体合照、签名海报、全场击掌、限定小卡，切勿错过跟李彩演近距离见面的机会。

李彩演於2022年10月以Solo歌手身分出道，凭扎实的唱功及舞台魅力，被誉为「新一代表演女王」，备受外界关注。主打歌《KNOCK》和《LET’S DANCE》一度引发起社交媒体「跳舞挑战」热潮，受到广泛喜爱。最近，彩演担任YouTube频道《欢迎来到摄影棚》的网上节目《洞酒傻》的主持，彩演邀请圈中好友担任嘉宾，一边喝酒一边谈心，早前就邀来IZ*ONE时期拍档姜惠元，掀起粉丝的「回忆杀」！

《LEE CHAEYEON 1st FANMEETING UNI-CHAERISH in HONG KONG》香港粉丝见面会

日期｜2024年5月1日 (星期三)

时间｜下午8时 （香港时间 GMT+8）

场地｜旺角麦花臣场馆

票价｜HKD $1580 / $1180 / $880

购票｜https://www.uutix.com/

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