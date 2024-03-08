Disney+ 2024年韩剧神级阵容云集！十部期待指数爆灯韩剧陆续登场：车银优《美好世界》、 韩孝周《支配物种》、宋康昊《逆贫大叔》、金憓秀《揭密最前线》、朱智勋《照明商店》、池昌旭《江南B-Side》等等…

继《赌命为王》、现象级韩剧《Moving 超异能族》在2023年荣获多项国际奖项殊荣后，Disney+ 再度公开一系列将於2024年正式上线的韩国原创影视作品，云集众多「神」级阵容加上多样题材及前所未见的故事，当中三部剧集已在热播中，而且今年陆续有多部剧准备上线，小编一次过推荐给大家。

韩国高收视 《财阀X刑警》 - 安普贤 X 朴智贤爆笑查案。 热播中！



1共16集，每周五、六上线新集数，大结局3月23日上线

主演：安普贤、朴智贤



《财阀X刑警》属动作、犯罪喜剧，由《恶鬼》副导演伙拍《以吾之名》编剧最新作品，《柔美的细胞小将》安普贤与朴智贤「再续前缘」！安普贤扮演误打误撞从三世祖摇身一变重案组刑警的「陈利手」，朴智贤则是无奈需要带领他的重案组组长「李蔷贤」。看著三世祖用「无限金钱」办案，所谓有钱就是万能，有什么事是钱办不了？每宗案件从案发到办案过程都让你沉浸其中，加上三世祖用钱横冲直撞，剧情搞笑、悬疑、令你大开眼界，导演还加入了《恶鬼》等剧集彩蛋等你挖掘，好笑又有深度！

剧集播放至中段就突破11%创下开播以来新高，更成为同时段韩剧收视之冠！KSD与你一起追剧 ☞《财阀X刑警》分集剧情

《美好世界》 - 视后金南珠 X 完美男神车银优 X《浪漫医生金师傅3》制作公司打造悬疑复仇故事！ 热播中！

3月1日起开播，共14集，每周五、六上线新集数。



主演：金南珠、车银优

由实力派女演员 金南珠 + 超人气「脸蛋天才」车银优 主演的全新悬疑复仇之作《美好世界》



《美好世界》这部复仇、悬疑剧情片讲述拥有著完美生活的心理学教授兼著名作家殷秀贤（金南珠 饰），意外失去了心爱的儿子，并亲手解决了加害者。出狱后遇见了与自己有著类似伤痛的医学系学生权善律（车银优 饰），两个人怀抱著各自的秘密相遇，朝著真相奔去并互相慰藉的故事。首集开播金南珠就用她女王级的实力派演技，演活母亲失去儿子的悲痛情绪，让观众们看了也非常投入剧情，导演也很看好这次车银优在角色上的蜕变，特别为他设计出粗犷造型，希望让观众有新鲜感，同时会好奇他们俩在跌入谷底的人生中，会如何面对并救赎彼此。

Disney+ 原创韩剧 《篡位》 - 三大人气新演员李宰旭、李浚荣、洪秀珠力争「上流」 热播中！

2月28日起播出，共12集，每周三上线两集。



主演：李宰旭、李浚荣、洪秀珠

《篡位》包含权斗、复仇、悬疑原素，剧中「杀人犯儿子」韩太悟（李宰旭 饰 ）＋「财阀私生子」强仁夏（李浚荣饰）＋「负债人女儿」罗慧元（洪秀邾 饰），三人因家庭背景而生活坎坷，对成功充满渴望，决定互相利用，不惜一切代价夺取社会上最顶层的地位。



首播2集节奏明快，已把三位主角的个性和成长轨迹交代清楚。剧中每个人都是不好惹而且永不言败的，对白常常出人意料；三主角各怀心机和盘算，彼此之间的关系也微妙难以捉摸，有预感即将正式展开的「篡位游戏」一定十分精彩。以下小剧透介绍 《要摆脱底层人生，唯有寄生上流！《篡位》李宰旭为逃离家暴父与财阀私生子李浚荣联手，却爱上同一女子（EP.1 – 2）》

▼ 2024 强档韩剧阵容抢先看

除已上三部热播剧之外，Disney+ 早前已公布了今年有多部原创韩剧韩综陆续登场，每部都份量十足！

《支配物种》 - 韩孝周 X 朱智勋 X《秘密森林》李秀妍编剧，黄金阵容联手的科幻悬疑剧

4月10日起在Disney+ 独家上线





主演：朱智勋、韩孝周、李熙俊、李茂生

题材：科幻、悬疑

《支配物种》讲述前精锐士兵禹才云(暂译)(朱智勋 饰)因一次恐布袭击所引致战友阵亡及韩国总统致残的阴霾而饱受折磨，令他继而毕生致力追查事件真相。在追溯一连串错综复杂的线索后，禹才云被招募到一家备具争议的培植肉科技公司负责保护CEO ，而CEO正是那场改变他人生命运的事件幸存者尹自由(暂译)(韩孝周 饰)。

禹才云在针对事发当日的幸存者进行有系统的分析后，发现实验室培植肉企业BF集团CEO尹自由在灾难发生后几年内为其公司创造了破纪录的利润。自由当时被认为韩国最令人讨厌的CEO，亦不断受到贩毒集团、恐怖分子、骇客及极端分子的生命威胁，才云决定充当她的私人保镳并渗透到她的组织内。当面对著来自四面八方的攻击以及慢慢发现真相远比任何人想像更为扭曲时，才云究竟能否於自由被敌人谋害前查探清楚当天恐袭的真相？

《支配物种》由朱智勋（曾出演《尸战朝鲜》、《北寒谍战》）饰演前任军官兼保镖的禹才云；韩孝周（曾出演《Moving 超异能族》、《我的变身男友》饰演一家备受争议的培养肉科技公司CEO尹自由。

《逆贫大叔》 - 康城影帝宋康昊化身复兴国家PR



主演：宋康昊、卞耀汉、李奎炯、秦基周、徐玄宇

题材：剧情

《逆贫大叔》以60年代的韩国为背景，讲述雄心壮志的理想主义者金产(暂译)（卞耀汉 饰）一直致力於扭转国家命运的故事。 身为Albright奖学金得奖者的金产，一心想把自己的国家建设成为工业重国，希望藉此为韩国人民带来美国水准的富裕。 决心要取得成功的金产，引起了能够适应於任何情况，采取不同必要手段来达成目标的影子中间人朴斗七(暂译)（宋康昊 饰）注意，二人将组成一个联盟应对现有体制中的复杂性，向著为韩国带来繁荣未来的共同目标迈进！

《揭密最前线》 （暂译）- 影后金憓秀 X《黑暗荣耀》演技派男神郑星一饰演热血记者查悬案



主演：金憓秀、郑星一、朱钟赫

题材：悬疑、惊栗

剧情简介：故事讲述一支调查新闻小组因揭露了许多韩国最重大、最具争议性的新闻报导，多年以来与广告商的关系疏远，然而，在报导了一则极具争议性的新闻后，小组前景惨淡，前路岌岌可危。 随著时间流逝，为了守住自己的工作，小组必须完成一项不可能的任务：侦破一宗长达二十年、涉及一名失踪的著名演员的悬案。

《照明商店》 （暂译）- 《Moving超异能族》大热创作人姜草充满神秘感的全新作品



主演：朱智勋、朴宝英、李姃垠、裴晟佑

题材：剧情、惊悚、悬疑

剧情简介：改编自同名热门网路漫画，原作者就是《Moving 超异能族》的姜草作家，故事讲述一群互不相识的陌生人所经历的故事。每个人都努力地接受过去所带来的创伤，过着平凡日子。每个角色都被位於破旧小巷尽头的一家灯饰店莫名其妙地吸引着。於做事谨慎的店主守护下，灯店中藏着通往陌生人过去、现在与未来的钥匙。

《暴君》 （暂译）- 演技派男神车胜元、金宣虎同场斗戏



主演：车胜元、金宣虎、金刚于

题材：动作、剧情

剧情简介：讲述一名美国政府特工试图找回被韩国政府窃取的致命病毒，动作韩剧《暴君》（暂译）中的每一幕都令人惊心胆颤，为防止病毒蔓延到世界各地，全球情报机构与邪恶势力之间的博斗就此展开。

《江南 B-Side》 （暂译）- 池昌旭联手赵宇镇深入犯罪世界



主演：池昌旭、赵宇镇、河允景、BIBI（金亨瑞）

题材：犯罪、剧情

剧情简介：讲述一名受到蔑视的警探在女儿的朋友失踪后被迫回到黑社会世界做卧底。 作为首尔江南地区一系列女性失踪案件中的最新案件，警探将重返并深入调查这个充满罪恶、毒品和腐败的世界，并即将揭露威胁到这座城市内最富有的上流阶层的秘密。

《韩星地带：求生大作战3》 - 2024继续大放笑弹



主持：刘在锡、权俞利、金东炫、Dex（金珍映）

题材：真人实境综艺

简介：广受欢迎的韩综正式续订至第三季！由「国民MC」刘在锡、「综艺女皇」权俞利继续出征，加入新主持：前UFC终极格斗冠军赛选手、亚洲名将金东炫，以及人气 YouTuber Dex！全新的四人组合将会一同面对比以往更复杂的全新挑战，为观众带来更大的欢乐！

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