要擺脫底層人生，唯有寄生上流！《篡位》李宰旭為逃離家暴父與財閥私生子李濬榮聯手，卻愛上同一女子（EP.1 – 2）

[有雷]最近戀愛話題不斷的李宰旭，主演的新作品《篡位》也在Disney+平台獨家公開！短短兩集說明了李宰旭與李濬榮的相識與結盟，卻出現了也想谷底翻身的美女洪秀珠，兩人卻同時愛上了她，是否同盟兄弟感情生變？戰線將拉到5年後！

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韓太悟（李宰旭飾）與母親為逃離家暴在牢獄中的父親，輾轉來到外地，絕頂聰明的他是全國金字塔前0.1％的菁英高中生，轉學來到新的學校，與當地富家子惡霸強仁夏（李濬榮飾）同班，第一天兩人就在餐廳大打出手，不過韓太悟提出了結盟的想法，他貢獻自己的聰明，幫助不被家中承認的私生子仁夏，可望重回強五家族佔有一席之地。



兩人因此成為好友而順利上了大學，太悟依舊表現優異，連他所分析的報告都讓教授提出收購的想法，有了仁夏的幫忙他暫時衣食無缺，不過依舊住在小小的頂樓屋。太悟暗中觀察著仁夏家中強五財團的動態，所提出的商業分析建議也被教授提案給集團。仁夏有兩個哥哥等著繼承，太悟也預測到仁夏會被逼著簽下放棄繼承的切結書，他要仁夏反其道而行，順著繼母的意思但同時也會激怒會長，替仁夏製造機會進入到強五集團之中。太悟的策略相當精準，仁夏對此深信不疑。



太悟有位美女鄰居，更是同系同學羅慧元（洪秀珠飾），她主動靠近太悟，並且表示自己與太悟的心態非常相似。原來慧元有個欠債的母親常常上門找麻煩，甚至也不時遇到黑道來向她討債。慧元看出了太悟擺脫底層人生的方法就是抓住仁夏，她希望太悟幫忙她。太悟卻明確回絕，但同時也表示「不幫忙但也不會妨礙慧元的計畫」。好友仁夏卻被慧元的美貌所吸引，卻很在意好友太悟竟然沒說慧元是他的鄰居。



慧元因母親欠債被惡霸到校園中尋仇，驚險瞬間太悟出手相救，並希望慧元暫時離開家中到其他地方避風頭，慧元卻拒絕了，認為自己可以處理這樣的狀況。仁夏聽聞事件也在校園中狂奔尋找慧元，甚至主動送上溫暖的抱抱，慧元想抓住這個機會，於是答應了仁夏先到他家躲避。太悟在慧元離開前表達挽留，但慧元卻認為沒抓住這個機會可能會後悔。雖然慧元與太悟心中都數度動搖，最終太悟仍選擇了仁夏。



五年後，仁夏與太悟都順利在強五集團工作，他們的戰爭，現在才正要開始！慧元目前又有什麼樣的發展呢？



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