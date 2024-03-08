Disney+ 2024年韓劇神級陣容雲集！十部期待指數爆燈韓劇陸續登場：車銀優《美好世界》、 韓孝周《支配物種》、宋康昊《逆貧大叔》、金憓秀《揭密最前線》、朱智勛《照明商店》、池昌旭《江南B-Side》等等…

繼《賭命為王》、現象級韓劇《Moving 超異能族》在2023年榮獲多項國際獎項殊榮後，Disney+ 再度公開一系列將於2024年正式上線的韓國原創影視作品，雲集眾多「神」級陣容加上多樣題材及前所未見的故事，當中三部劇集已在熱播中，而且今年陸續有多部劇準備上線，小編一次過推薦給大家。

韓國高收視 《財閥X刑警》 - 安普賢 X 朴智賢爆笑查案。 熱播中！



1共16集，每週五、六上線新集數，大結局3月23日上線

主演：安普賢、朴智賢



《財閥X刑警》屬動作、犯罪喜劇，由《惡鬼》副導演夥拍《以吾之名》編劇最新作品，《柔美的細胞小將》安普賢與朴智賢「再續前緣」！安普賢扮演誤打誤撞從三世祖搖身一變重案組刑警的「陳利手」，朴智賢則是無奈需要帶領他的重案組組長「李薔賢」。看著三世祖用「無限金錢」辦案，所謂有錢就是萬能，有什麼事是錢辦不了？每宗案件從案發到辦案過程都讓你沉浸其中，加上三世祖用錢橫衝直撞，劇情搞笑、懸疑、令你大開眼界，導演還加入了《惡鬼》等劇集彩蛋等你挖掘，好笑又有深度！

劇集播放至中段就突破11%創下開播以來新高，更成為同時段韓劇收視之冠！KSD與你一起追劇 ☞《財閥X刑警》分集劇情

《美好世界》 - 視后金南珠 X 完美男神車銀優 X《浪漫醫生金師傅3》製作公司打造懸疑復仇故事！ 熱播中！

3月1日起開播，共14集，每週五、六上線新集數。



主演：金南珠、車銀優

由實力派女演員 金南珠 + 超人氣「臉蛋天才」車銀優 主演的全新懸疑復仇之作《美好世界》



《美好世界》這部復仇、懸疑劇情片講述擁有著完美生活的心理學教授兼著名作家殷秀賢（金南珠 飾），意外失去了心愛的兒子，並親手解決了加害者。出獄後遇見了與自己有著類似傷痛的醫學系學生權善律（車銀優 飾），兩個人懷抱著各自的祕密相遇，朝著真相奔去並互相慰藉的故事。首集開播金南珠就用她女王級的實力派演技，演活母親失去兒子的悲痛情緒，讓觀眾們看了也非常投入劇情，導演也很看好這次車銀優在角色上的蛻變，特別為他設計出粗獷造型，希望讓觀眾有新鮮感，同時會好奇他們倆在跌入谷底的人生中，會如何面對並救贖彼此。

Disney+ 原創韓劇 《篡位》 - 三大人氣新演員李宰旭、李濬榮、洪秀珠力爭「上流」 熱播中！

2月28日起播出，共12集，每週三上線兩集。



主演：李宰旭、李濬榮、洪秀珠

《篡位》包含權鬥、復仇、懸疑原素，劇中「殺人犯兒子」韓太悟（李宰旭 飾 ）＋「財閥私生子」強仁夏（李濬榮飾）＋「負債人女兒」羅慧元（洪秀邾 飾），三人因家庭背景而生活坎坷，對成功充滿渴望，決定互相利用，不惜一切代價奪取社會上最頂層的地位。



首播2集節奏明快，已把三位主角的個性和成長軌跡交代清楚。劇中每個人都是不好惹而且永不言敗的，對白常常出人意料；三主角各懷心機和盤算，彼此之間的關係也微妙難以捉摸，有預感即將正式展開的「篡位遊戲」一定十分精彩。以下小劇透介紹 《要擺脫底層人生，唯有寄生上流！《篡位》李宰旭為逃離家暴父與財閥私生子李濬榮聯手，卻愛上同一女子（EP.1 – 2）》

▼ 2024 強檔韓劇陣容搶先看

除已上三部熱播劇之外，Disney+ 早前已公佈了今年有多部原創韓劇韓綜陸續登場，每部都份量十足！

《支配物種》 - 韓孝周 X 朱智勛 X《秘密森林》李秀妍編劇，黃金陣容聯手的科幻懸疑劇

4月10日起在Disney+ 獨家上線





主演：朱智勛、韓孝周、李熙俊、李茂生

題材：科幻、懸疑

《支配物種》講述前精銳士兵禹才雲(暫譯)(朱智勛 飾)因一次恐佈襲擊所引致戰友陣亡及韓國總統致殘的陰霾而飽受折磨，令他繼而畢生致力追查事件真相。在追溯一連串錯綜複雜的線索後，禹才雲被招募到一家備具爭議的培植肉科技公司負責保護CEO ，而CEO正是那場改變他人生命運的事件倖存者尹自由(暫譯)(韓孝周 飾)。

禹才雲在針對事發當日的倖存者進行有系統的分析後，發現實驗室培植肉企業BF集團CEO尹自由在災難發生後幾年內為其公司創造了破紀錄的利潤。自由當時被認為韓國最令人討厭的CEO，亦不斷受到販毒集團、恐怖分子、駭客及極端分子的生命威脅，才雲決定充當她的私人保鑣並滲透到她的組織內。當面對著來自四面八方的攻擊以及慢慢發現真相遠比任何人想像更為扭曲時，才雲究竟能否於自由被敵人謀害前查探清楚當天恐襲的真相？

《支配物種》由朱智勛（曾出演《屍戰朝鮮》、《北寒諜戰》）飾演前任軍官兼保鏢的禹才雲；韓孝周（曾出演《Moving 超異能族》、《我的變身男友》飾演一家備受爭議的培養肉科技公司CEO尹自由。

《逆貧大叔》 - 康城影帝宋康昊化身復興國家PR



主演：宋康昊、卞耀漢、李奎炯、秦基周、徐玄宇

題材：劇情

《逆貧大叔》以60年代的韓國為背景，講述雄心壯志的理想主義者金產(暫譯)（卞耀漢 飾）一直致力於扭轉國家命運的故事。 身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。 決心要取得成功的金產，引起了能夠適應於任何情況，採取不同必要手段來達成目標的影子中間人朴斗七(暫譯)（宋康昊 飾）注意，二人將組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來的共同目標邁進！

《揭密最前線》 （暫譯）- 影后金憓秀 X《黑暗榮耀》演技派男神鄭星一飾演熱血記者查懸案



主演：金憓秀、鄭星一、朱鐘赫

題材：懸疑、驚慄

劇情簡介：故事講述一支調查新聞小組因揭露了許多韓國最重大、最具爭議性的新聞報導，多年以來與廣告商的關係疏遠，然而，在報導了一則極具爭議性的新聞後，小組前景慘淡，前路岌岌可危。 隨著時間流逝，為了守住自己的工作，小組必須完成一項不可能的任務：偵破一宗長達二十年、涉及一名失蹤的著名演員的懸案。

《照明商店》 （暫譯）- 《Moving超異能族》大熱創作人姜草充滿神秘感的全新作品



主演：朱智勛、朴寶英、李姃垠、裴晟佑

題材：劇情、驚悚、懸疑

劇情簡介：改編自同名熱門網路漫畫，原作者就是《Moving 超異能族》的姜草作家，故事講述一群互不相識的陌生人所經歷的故事。每個人都努力地接受過去所帶來的創傷，過着平凡日子。每個角色都被位於破舊小巷盡頭的一家燈飾店莫名其妙地吸引着。於做事謹慎的店主守護下，燈店中藏着通往陌生人過去、現在與未來的鑰匙。

《暴君》 （暫譯）- 演技派男神車勝元、金宣虎同場鬥戲



主演：車勝元、金宣虎、金剛于

題材：動作、劇情

劇情簡介：講述一名美國政府特工試圖找回被韓國政府竊取的致命病毒，動作韓劇《暴君》（暫譯）中的每一幕都令人驚心膽顫，為防止病毒蔓延到世界各地，全球情報機構與邪惡勢力之間的博鬥就此展開。

《江南 B-Side》 （暫譯）- 池昌旭聯手趙宇鎮深入犯罪世界



主演：池昌旭、趙宇鎮、河允景、BIBI（金亨瑞）

題材：犯罪、劇情

劇情簡介：講述一名受到蔑視的警探在女兒的朋友失蹤後被迫回到黑社會世界做卧底。 作為首爾江南地區一系列女性失蹤案件中的最新案件，警探將重返並深入調查這個充滿罪惡、毒品和腐敗的世界，並即將揭露威脅到這座城市內最富有的上流階層的秘密。

《韓星地帶：求生大作戰3》 - 2024繼續大放笑彈



主持：劉在錫、權俞利、金東炫、Dex（金珍映）

題材：真人實境綜藝

簡介：廣受歡迎的韓綜正式續訂至第三季！由「國民MC」劉在錫、「綜藝女皇」權俞利繼續出征，加入新主持：前UFC終極格鬥冠軍賽選手、亞洲名將金東炫，以及人氣 YouTuber Dex！全新的四人組合將會一同面對比以往更複雜的全新挑戰，為觀眾帶來更大的歡樂！

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞