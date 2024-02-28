全新韓國犯罪喜劇《財閥X刑警》收視節節上升 升至11%破開播新高 成為同時段韓劇收視之冠

由《梨泰院Class》爆紅男星安普賢與《柔美的細胞小將》氣質女神朴智賢聯手主演，韓國犯罪喜劇《財閥X刑警》現正於Disney+ 獨家熱播！劇集播放至中段第8集，收視節節上升，升至11%破開播以來新高，更成為同時段韓劇收視之冠！

劇集中，由安普賢飾演的富三代刑警陳利手開始慢慢得到由朴智賢飾演的組長李薔賢信任，並允許他一同於組內協助查案。可是因其三世祖的身份每每查案都忍不住開「無限金錢」外掛的陳利手與向來務實幹練的李薔賢都會因價值觀問題產生不少吵吵鬧鬧，過程非常爆笑！現整合亮點與各位分享，分享劇集收視節節上升之道，一同緊貼韓劇潮流。

為拍《財閥X刑警》各有犠性！安普賢放棄頭髮？朴智賢剪短髪增重增肌

劇集播放至中段好評不絕，兩位主角與大家分享有關拍攝上的趣事。本來Man爆的安普賢分享為演繹文質彬彬的公子哥兒，不惜犠性自己的頭皮健康！作為一名富三代，有型有款是必然的，因此劇組為他設計出一個非常招積的髮型 — 「All Back + 兩條瀏海」，而每次為此髮型都必需使用差不多一整罐造型液來固定。安普賢為拍劇而放棄自己的頭皮與頭髮健康，小心「男人最痛」！相反朴智賢亦有從髮型著手，為演活務實刑警形象，甘願狠心剪下秀髮，以短髮清新形象帶出幹練感，加上她還增重了大約6-7KG，一名充滿幹勁的刑警組長出現了！



陳利手無限金錢外掛愈開愈誇 成劇集重點笑料之一

劇集一大賣點為身為富三代的陳利手於查案時如何開外掛使用無限金錢。劇中陳利手試過在追捕犯人時因塞車而改為使用私人直昇機，更用直昇機直接撞到逃跑中的犯人車輛，誇張爆笑得來非常緊張刺激！另外，陳利手亦曾私下製作出24K純金手銬，打算在逮捕犯人時盡顯奢華感，可是卻反被犯人鎖上，烏龍百出！



李薔賢慢慢同情並關心陳利手安危 愛情開始正式萌芽？

本來非常唾棄陳利手的李薔賢，因其公子哥兒以及非常兒戲的性格一直拒絕與他合作。而雖然陳利手視錢財如糞土的性格惹人討厭，但在辦案時的認真卻慢慢令到同組人員放下戒心，開始視他為真正成員之一。一次利手因追捕犯人而不顧安危從大樓高處跳下，雖然成功逮捕，但薔賢卻因他的莾撞而責備他，語重心長之下更多了一份關心，究竟一直厭棄陳利手的李薔賢是否日久生情，愛情開始正式萌芽？



陳利手原來失憶？與死去的母親有關？

一直天真無邪的陳利手因無限金錢而毫無煩惱，可是劇情發展至中段開始逐漸揭露出他自身的秘密。自小母親已過身的他過著單親的生活，成長至今一直發著同一怪夢，夢見一幅畫有一名女子在水中被淹没的模樣。在一次查探關於「催眠殺人」的案件中，原來兇手與自身有關，更懷疑就是曾催眠自己有關母親過世秘密的人？究竟陳利手失去的記憶是？死去的母親的死因是？



《財閥X刑警》劇集講述多年來一直依賴家人，只懂吃喝玩樂的富三代警察陳利手(安普賢 飾)因一次「錯誤」的拘捕行動因而被迫加入到江河警察局的重案組擔任刑警。一向隨心所欲的陳利手最初與部門組長李薔賢 (朴智賢 飾)爭執不斷，但隨著新的工作及責任愈來愈重，陳利手將迎難而上，並利用自身巨大的財力及強大的後台突破警察部門的盲點，幫助重案組偵破大案，將罪犯繩之於法。

Disney+ 獨家熱播，第九、十集將於3月1、2日上線逢周五、六晚10:30上線新集數，敬請期待。

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