【K社韩国小百科】韩国年轻人之间流行「在厕所里一个人吃饭」，寻求心理避难所

在不少韩国年轻人们的心里，厕所（化妆室、卫生间）成为了心理避难所。

前不久，韩国知名论坛上出现了一张特殊的照片。 照片上是厕所的马桶盖上放著一份便当，标题写著「开学第一天在厕所里吃饭」。 照片引发了许多评论，有人说「我曾经在厕所里吃过汉堡、便当」，有人说「不用看别人眼色，感觉很好」，还有人评论「这样做不卫生」。 发图者透露：「（我）复学了，因为没人认识，害羞地一个人来了厕所吃饭。 现在该出去了，但大一的社交达人们在外面喧哗。 」这样的「厕所吃饭」场景，最近在网路论坛的文章中频繁出现。



对於面临人际关系困扰的年轻人来说，厕所成为了他们的心理逃避空间。 严重的就业难、经济低迷等社会问题使得年轻人的孤立和隐居心理蔓延，再加上前两年疫情所带来的社交距离限制等，形成了这个「厕所逃避」的社会现象。



根据韩国保健社会研究院发布的《孤立・隐居年轻人现状及支援方案》报告显示，截至2021年，韩国19至34岁的年轻人中，有53.8万人（占5.0%）处於孤立状态。 在疫情期间，孤立和隐居状态的年轻人数量大幅增加。 根据2019年的调查数据，孤立和隐居年轻人的比例为3.1%。 短短3年时间，数量增加了约20.4万人。

这些数据也在韩国国务调整室发布的《2022年 年轻人生活状况调查》中得到了证实。 根据该报告，19至34岁年轻人中，有2.4%的人回答说他们几乎只待在家里，没有如怀孕、生育或残疾等特殊原因。 根据年轻人的人口数量，估计有约24.7万人属於在有限空间中生活的隐居年轻人。

还有一位知名人士的例子也说明了厕所成为心理「避难所」的情况。 歌手MC梦曾通过他的SNS透露了他画厕所画的原因，他表示：「那是我可以躲避他人目光的地方。 当我因为人际恐惧症而保持与人之间的距离时，那里是我唯一可以独自待著发呆的地方。 」



MC梦强调说：「厕所是一个既可以被某人视为最肮脏的地方，也可以被某人视为最清洁的地方，还是可以偷偷躲起来哭泣的地方。 我只是因此而画了这幅画，希望我也能够至少为一个人擦掉眼泪，向他传递幸运。 」

参考素材：https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003883655?sid=102

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