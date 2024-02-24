【韩网热帖】粉丝以为是合成，但实际上是官方照的XIUMIN粉丝会海报

男团EXO成员XIUMIN在生日之际将举办粉丝见面。

XIUMIN将於3月23日在首尔Yes24 Live Hall举办生日纪念粉丝见面会「Frozen Time」。「Frozen Time」是XIUMIN时隔一年再次呈现的生日粉丝见面会。 这次演出以XIUMIN独特的超能力冰封（结冰）设定为主题，预示著将呈现出不同寻常的概念和趣味。

日前公开的两张粉丝会宣传海报也引起了粉丝和网友的关注。 XIUMIN以制冰机广告风格和网路小说封面照风格的海报展现出令人惊艳的反差魅力，既有清凉感，又有梦幻味道。



网友们评论称：

1. 他是不是离开SM了???

2. 我真的以为是粉丝做的饭图

3. 职员做的吗？太新鲜了

4. 居然让我觉得有些堂皇，哈哈哈哈

5. 感觉原本想要追求新鲜感，但是设计师还没摆脱冰箱广告设计的水平

6. 粉丝做的都会比这图好看

7. 哪怕是复古风也要是有质感的复古风啊

8. 真的不太适合网路言情风格

9. 老实说真心不如粉丝的自制饭图

10. 你倒不如说就是粉丝做的图

11. 虽然最近是蛮流行网路言情小说风格的海报，但是这也太没有美感了吧

12. 哈哈哈哈，冰封能力，不过EXO出道的时候确实宣传过超能力的

13. 粉丝做的话绝对比这个美多了，设计师怎么想的

14. 去了小公司审美就是不行啊，伯贤的海报就完全不是这种感觉啊

15. 千万不要低估粉丝的水平啊

16. 好土，设计师是受了什么刺激吗

17. 照片很美，但是这个风格太土了

18. 这么丑吗？我也不知道唉，粉丝这么不喜欢？

19. 原来大家的想法都一样啊

20. 是不是故意做这么土的？

21. 有一种还有原件，故意拿瞎做的图出来玩的错觉

22. 就我一个人感觉很可爱吗？

原文：https://theqoo.net/square/3114999520

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