【全国震惊】仁川惊传自制枪击弑子案！60多岁男子在幼孙、儿媳面前狙杀亲子

韩国仁川松岛发生一起骇人听闻的枪击弑子事件，震惊全国。

一名年约63岁的男子赵某，疑因长期家庭不睦，於7月21日晚在自家公寓内使用自制枪枝开枪，将30多岁的亲生儿子当场当场当场。 案发时，儿媳与两名年幼孙子也在场，所幸未受到波及。

根据警方公布的调查结果，赵某并无酗酒、吸毒或精神疾病纪录，也没有前科。 案发当时，当天正值赵某的生日聚会，他突然离席，返回时手持自制猎枪，朝儿子连开两枪。 警方指出，这支枪是他将金属管裁切后改造而成，子弹为装有多枚铁珠的散弹。 赵某另朝家中房门开了一枪，现场共发射三发子弹。

更令人震惊的是警方在赵某车辆内又发现9支枪身，并在他位於首尔道峰区的住家内起出5、6根金属管，及15枚已设定於当天中午引爆的爆裂物。 警方研判这些爆裂物具备实际爆炸的危险性，幸未引发更大伤亡。



据赵某供述，他约20年前曾有轻生念头，当时购买了散弹并长期存放於仓库。 他表示，这些子弹是透过网路看到有人转售剩余狩猎用弹药后私下联系购得，但他已无法记清当初购买的具体数量。 犯案后，他一度逃往首尔，但在约三小时后於当地落网。

对於犯案动机，赵某主张是「家庭不和」，他表示自己在20年前离婚，并因离婚的原因与儿子之间长期存在矛盾。 赵某供述称，儿子经常指责「父母离婚是父亲的错」，将所有责任推到自己身上，导致双方争执不断。据悉，赵某的前妻目前在首尔经营一家知名美容连锁品牌。 警方表示：「嫌疑人虽称是因家庭不睦而犯案，但对於具体动机仍未进一步说明。」

从现有情况来看，赵某与家人似乎仍保持往来。 儿媳的社交媒体上曾发布过一张与赵某疑似在其生日时拍摄的合照，并附上生日祝福，该贴文可追溯至十年前。

警方已将赵某以杀人等罪名紧急逮捕，目前除了追查赵某的犯案动机外，也将扩大调查他是否另有图谋。 若其目标仅为儿子，警方质疑为何还要制作数十件枪枝部件及爆裂物。 警方相关人员表示：「嫌疑人目前拒绝积极供述，因此已投入专业犯罪心理分析师进行深入分析。 同时，也将为目睹犯案过程的被害人之妻子与孩子提供心理支援。」

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