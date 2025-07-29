韩国公园惊现「幽灵」？ 首尔推「3D全息警察」犯罪率骤降22%，网吐槽「比坏人更可怕」

首尔中部警察署为了改善公园治安状况，竟派出3D全息警察在夜间「蹲守喊话」，据说犯罪率确实有降低，但网友看到后纷纷表示太吓人...

这尊3D全息警察位於尔市中区乙支路商业街附近的苎洞3公园，每晚7点到10点每隔两分钟出现，说出「本地已设置CCTV监视器，发生暴力等紧急状况时，警方将即时出动」，几秒后突然消失。

据悉该公园附近过去常因饮酒引发闹事与暴力事件，警方针对治安热点设置该系统，作为「打造安全公园计划」的一部份。 根据警方分析，自从去年10月全息警察开始「上班」，截至今年5月为止，与前一年同期相比，该公园周边的5大类刑案（杀人、强盗、性侵、窃盗、暴力）减少约22%。 警方指出，即使仔细观察可发现并非真人，但单凭存在感就能有效威慑犯罪。



中部警察署还补充，全息影像以真人比例打造、身高175cm左右，模拟实际警察外型与制服，能够提升市民安全感、预防无序行为。 为避免在不同季节出现违和感，特别选用了四季皆宜的制服影像。 此外，因为该区域有大量外籍观光客，全息警察在外国游客间也颇受欢迎。

不过，根据中部警察署提供的现场图片，这位全息警察呈现半透明状态，腿部以下几消失不见、呈现「下身失踪」状态，若半夜突然出现在路边，恐怕会给没有心理准备的路人带来精神冲击。 韩网友也纷纷吐槽：「我还以为是鬼，差点吓死kkk」「比坏人还可怕...」「晚上经过会昏倒吧」「我的寿命也会（跟犯罪率）一起减少」「不是犯罪减少，是大家都被吓跑了吧」「太可怕了... 能不能做得不那么吓人」「我是警察！交出我的腿... 不是，交出身份证」「好想给那双腿涂上颜色」。

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