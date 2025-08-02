【有片】K-POP碰撞全球流行巨星！《KPOPPED》集结辣妹合唱团 & Boyz II Men & Kesha与ITZY & ATEEZ & Billlie等，合作舞台引爆期待

这阵容太梦幻！Apple TV+今日公开全新音乐竞赛节目《KPOPPED》的正式预告，全球音乐界传奇巨星将与K-POP新生代艺人组队，互相演绎对方的经典金曲，嘉宾名单简直令人不敢相信眼睛！

《KPOPPED》一早请到将K-POP带向全世界的鸟叔PSY，以及美国饶舌歌手、三届格莱美奖得主梅根尤物（Megan Thee Stallion）加盟，备受瞩目。 每期节目中，将由全球流行巨星和K-POP歌手组队，经过紧张的排练和练习，在有限的时间内进行大胆、突破传统的合作表演。 在首尔进行现场演出后，当天由现场观众投票选出获胜者，每期节目都将以一支韩国流行组合的精彩压轴表演作为收官。



根据预告，节目中的跨国嘉宾团队包括辣妹合唱团（Spice Girls）的艾玛（Emma Bunton）、媚儿碧 （Mel B）和韩国女团ITZY，梅根尤物、美国殿堂级灵魂歌手佩蒂・拉贝尔（Patti LaBelle）和韩国女团Billlie，恶女凯莎（Ke$ha）、饶舌歌手伊芙（EVE）和日本男团JO1，美国演唱团体大人小孩双拍档（Boyz II Men）和韩国女团BLACKSWAN，哥伦比亚雷鬼歌手J・巴尔文（J Balvin）、澳洲女歌手凯莉・米洛（Kylie Minogue）和韩国男团ATEEZ，阿尔巴尼亚裔美国女歌手Ava Max、英国女歌手洁丝葛琳（Jess Glynne）和韩国女团KISS OF LIFE，美国女子音乐组合TLC、英国歌手乔治男孩 （Boy George）和韩国女团STACY，美国饶舌歌手香草冰（Vanilla Ice）、美国「铁肺舞后」泰勒・德恩（Taylor Dayne）和韩国女团Kep1er。



《KPOPPED》一共8集，各位艺人将分享各自的舞台和音乐风格，打造跨越世代的全新音乐体验，呈现令人惊喜的合作表演。 节目将於29日在Apple TV+全球首播，观众也可通过Android版Apple TV和TVING观看。



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