女神韩韶禧现场重现「最美小三」眼神 自曝没工作时爱赖床、上飞机先吃泡面后马上睡觉〜许愿下个月就来台旅游

曾演出过《夫妻的世界》《以吾之名》《无法抗拒的他》等人气韩剧而广受观众们喜爱的演员韩韶禧，於8月2日晚间在台北与粉丝们见面。除了与大家聊聊以往的作品之外，更与粉丝们大玩游戏，自曝许多大家不知道的TMI，对於被淘汰的粉丝露出不舍神情。也特别录制了一段高品质影片赠送给台湾粉丝。

韩韶熙一登场就引发全场尖叫，并且马上与大家问候，并猜测大家票选出哪三部她的作品，她预测的是《无法抗拒的他》中的娜比还有《以吾之名》最让大家印象深刻，萤幕后出现的则是《京城怪物》中她失去父母时撕心裂肺的哭戏，以及《无法抗拒的他》雨中的娜比忍痛说出与男友分手的场面，最后则是《夫妻的世界》当中初次与金喜爱见面的吕多景，主持人更要求她重现小三眼神，韩韶禧教大家眼神要先上下打量之后，再露出不屑冷笑，令人立刻又想起这个角色。



接下来韩韶禧更为大家送上一份大礼物，是为台湾粉丝们特别拍摄的影片，这是电影等级的大片，内容没有台词而是由韩韶禧以她最擅长的演技来呈现对台湾粉丝们的感谢，片中也特别以紫色的花朵来代表台湾的粉丝，韩韶禧也在片中表达她有多感谢粉丝们的存在，也令全场相当感动。



韩韶禧接下来与全场粉丝们大玩二选一游戏，也透露许多自己生活中的TMI，譬如她平时穿鞋子是先穿右脚，住饭店时不爱城市景观偏爱自然景观，搭飞机的时候不看电影，而是会吃泡面之后就睡觉。平时没有工作的时候她会赖床，虽然起来了又躺回去，一般都会睡到下午三四点！平时吃炸鸡的时候也偏爱吃鸡腿，她说吃炸鸡就不用考量热量了，所以她不选择鸡胸肉。最后剩下两位粉丝必须淘汰一位，也让她非常不舍，在台上纠结了许久，相当宠粉。



韩韶禧也与粉丝们共同玩起闯关游戏，不管双人跳绳、立水瓶以及投壶都难不倒她，更与粉丝们近距离互动。她也一一回答了粉丝们在便利贴上写的问题，以及心愿，也大方透露她的新作品《Project Y》还有《实习记者》都正在准备拍摄中。她相当喜爱台湾，更许愿下次要来台湾旅游，主持人希望她许愿下个月就实现，韩韶禧也一口答应，希望下个月能再来台湾游玩〜



最后看到粉丝们为她准备的应援影片，也成功惹哭了韩韶禧，她含泪表示非常感谢大家这么用心准备了这段影片，看著影片中的自己她也不禁感叹原来已经出道了8年之久，她也希望自己接下来第9年第10年，能够以更好的作品回报所有粉丝们。



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