【K社韩国小百科】另类旅游「黑暗观光」引关注：亲赴江南整形街、大峙洞补习街，深度感受「地狱朝鲜」

所谓「黑暗观光」是指参观曾发生灾难或犯罪的场所，在西方已有几十年历史。 最近韩国的黑暗观光出现了另类路线：带外国游客深入首尔江南区繁华背后的另一面，窥探韩剧或K-POP里不会出现的「地狱朝鲜」。

近日有韩国导游通过旅游相关网站推出「洞察年轻人与社会现实的江南之旅」，获得不少外国游客报名参与。 观光内容包含探访「韩国教育区圣地」大峙洞学院街、新沙站整形一条街等等，导游会在3小时的行程中介绍韩国人为何热衷於送小孩去补习班、为何出生率低、外貌至上主义造成何种社会文化，解释即便在韩国最富裕的江南区，年轻人为何仍会自认为活在难以生存、毫无希望的「地狱」。



跟著导游，外国游客们会看到补习班建筑物的横幅上写著「赌上全部」，整形街上满是具有视觉冲击力的照片。导游解释称，韩国房价高昂，所以年轻人选择在汽车旅馆约会。外国游客们大多感到震撼，表示在美国只有博士才会读书到深夜、难以相信把整个人生押在学习上，认为韩国青少年令人心疼，年轻人表面看起来很有冲劲，实际上却是无法脱离父母的「袋鼠族」。

这一行程的收费是每人4.5万韩元，很多游客给出了积极评价，认为有助於了解韩国的年轻人和社会文化、切身感受韩国人面临的压力，尤其适合「对韩国文化价值观的深层细微差别以及这些价值观如何体现在日常生活中感到好奇的人」。



Photo by Jonathon Nielsen on Unsplash



其实韩国早前已经有不少「黑暗观光」路线，例如象徵日据时代的西大门刑务所、签订乙巳条约的德寿宫重明殿，以及韩战遗址的非武装地带（DMZ）等等。 然而，最近开始出现将几个月前发生的事件快速转化为观光资源的新趋势。 例如，在去年12月3日实施紧急戒严后，便有人推出了前往钟路和光化门一带体验集会的观光行程，甚至还有介绍钟路区塔洞公园等老年性交易现场的导览活动。

韩国网友大部份对这类型的观光持正面态度，认为这些外国游客是抱著了解韩国的心态而来，导演也只是介绍事实、并没有胡编乱造，甚至透露最近最热门的三个「黑暗观光」项目就是「整形街-外貌至上主义」、「学院街-学阀主义」、「九龙村-贫富差距」。 随著全世界对韩国文化的关注与了解日益提高，「黑暗观光」作为深度旅游的一种，或许会受到越来越多外国游客的青睐。



Photo by Yohan Cho on Unsplash

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻