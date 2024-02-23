SEVENTEEN成员S.COUPS&净汉伤愈正式归队！完整体3月开启亚洲巡演

SEVENTEEN成员S.Coups和净汉已经从受伤中康复，将在3月与成员们一起站上仁川演唱会SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON的舞台。

Pledis娱乐公司今日（23日）通过Weverse宣布：「S.Coups和净汉接受了持续的治疗并得到充分休息。 结果显示受伤部位有所好转，医生认为他们可以在不对身体造成过度负担的情况下完成预定的行程。」



S.Coups去年8月录节目时左侧膝盖受伤，净汉则在去年12月扭伤脚踝，两人接受手术一直致力於康复治疗。

所属社表示两人将从3月起重新加入SEVENTEEN活动行程，首先参加仁川的SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON演唱会。 不过，为了避免给负伤部位造成负担，部份行程的舞蹈表演等活动仍然受限，希望大家谅解。



最后，Pledis娱乐表示：「感谢一直为两人康复加油打气的粉丝们，以后也会尽最大努力让艺人以健康的形象与各位粉丝见面。 」

另外，SEVENTEEN将在今年上半年举办演唱会SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN，首先於3月30日至31日在仁川亚运主运动场开唱，5月18日至19日在日本大阪长居陆上竞技场演出，随后与5月25日至26日将在神奈川日产体育场与当地粉丝见面。



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