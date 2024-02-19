演到去精神科谘询！《和我老公结婚吧》宋昰昀跳脱自身形象挑战演技大成功！

2月20日即将播毕的《和我老公结婚吧》无疑让演员宋昰昀遇见了人生角色，甚至有很多观众觉得除了她没有人能胜任剧中的假面闺密郑秀敏一角，宋昰昀也跳脱了在之前作品中给人的柔美纤弱形象，变身使坏大成功。

宋昰昀不仅是演技，在外型穿搭以及妆感上也下了很多功夫，虽然是反派角色却也受到许多观众们的喜爱。在剧中宋昰昀展现丰富的穿搭风格，也常在发饰小物上展现「郑秀敏」风格，加上无辜可爱的妆感更是她最大的武器，而她的造型更是与角色命运一脉相承，一开始是到处放电勾引男人的类型，后来与朴敏英命运交换后，嫁给了李伊庚，服装色调变得暗沉，妆感也不再有粉红色调而成为裸色显得虚弱，发型也变得单调。



宋昰昀是从选角阶段就受到观众们期待的一位主要演员，除了相当贴近原作的设定以外，她在於两种情感间极端的呈现相当精彩，有时小鹿般的眼睛里透露出微笑，但一转身却露出邪恶的笑容与惊悚眼神，宋昰昀透过细腻的表情传达出郑秀敏的不安与愤怒等心情，让观众们大赞演技了得。



宋昰昀之前所累积的形象一直相当柔弱善良，而本次她除了一开始带著假面成为朴敏英的好友以外，抢走李伊庚之后与婆婆的对立也是一大看点。宋昰昀也曾在发表会上表示，认为到了该展现自己特色的时刻，她也为了这个角色，以重新出发的态度在准备著，以最大的限度将自己放空。



宋昰昀甚至也提到拍摄前半部的时候，因为投入许多情感在研读台词，造成身体不适，她的台词不少，觉得这样可能无法撑到16集，於是开始寻求精神科医师的帮助，也谘询了犯罪心理分析师，学习如何面对这样的角色。经过了一连串的努力，宋昰昀的成长也得到了观众们的好评，「郑秀敏」也称得上是她的最新人生角色。



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