20年前霸凌疑云谁说谎？宋昰昀怒告学妹诽谤，警认「无嫌疑」不侦办，事件沦罗生门

因在韩剧《和我老公结婚吧》中扮演反派女二而人气暴增的女演员宋昰昀去年深陷校园霸凌丑闻，遭昔日同窗A女出面指控高中时被她掌掴、集体施暴，甚至导致她被迫转学。宋昰昀第一时间强硬反击，否认所有指控，更反告A女名誉毁损、妨害业务及恐吓等罪。

然而，根据韩媒《Money Today》今（25）日取得的警方调查结果通知书，这起案件竟以「不送办」（不起诉或无嫌疑处分）告终，让这桩罗生门再掀波澜。

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据报导，警方於去年8月25日受理此案，但经过数月调查，最终对A女遭控的《资讯通信网法》名誉毁损、业务妨碍及恐吓等罪名，做出不予移送侦办的决定。这也意味著，A女透过JTBC《事件班长》等节目公开指控宋昰昀的行为，在法律上暂时未被认定为恶意诽谤。



A女在2024年4月透过媒体爆料，称2004年就读高二时，曾在午餐时间被大她一届的学姊宋昰昀叫到操场，遭对方连续甩巴掌长达1个半小时。她更指称，宋昰昀在毕业前夕还涉及集体霸凌事件，最后被强制转学。面对这番惊人指控，宋昰昀经纪公司第一时间严正否认，强调「两人根本不认识」，更坚称「从未对A女施暴，也绝无因校园霸凌而转学」，双方各说各话。



如今警方裁决出炉，虽然并非直接认定宋昰昀清白，但A女的指控可信度也再度受到检视。由於双方说法南辕北辙，又缺乏关键证据，这起跨越20年的校园疑云，恐怕暂时仍难有定论。而宋昰昀方面目前尚未对此判决结果公开发表回应。

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