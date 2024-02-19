《和我老公结婚吧》大结局前夕！郑秀敏竟然和刘志赫见面，又继续卖惨「我过得不好...现在是一个人了」

由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公结婚吧》将在20日播出的大结局，只剩下最后两集了啊～

在第14集中，姜智媛（朴敏英 饰）爲了把自己的命运交给郑秀敏（宋昰昀 饰）而不是杨代理（孔敏贞 饰），再次诱惑自己抛弃的朴敏焕（李伊庚 饰），结果却惹来祸端。朴敏焕掐住姜智媛的脖子，让她在逐渐模糊的意识中反覆强调自己是否注定要死在朴敏焕手中...



今日（19日）公开的第15集的先公开影片中，竟然是刘志赫（罗人友 饰）和郑秀敏（宋昰昀 饰）单独见面。郑秀敏卖惨地说道：「其实...我现在过得不好，我要和朴敏焕离婚了。这是因果报应，我被爱情蒙蔽了双眼，背叛了我唯一的至亲我的另一半，结果...总之我现在是一个人了。」但刘志赫却说：「既然要离婚的话，那谈起来就容易多了，你打算杀了姜智媛是吧？」郑秀敏听到后马上变脸，知道郑秀敏真面目的刘志赫，将以怎样的态度对待她？



수민과 단 둘이 만난 지혁

은근 FOX짓하는 수민에게

브레이크 없는 돌직구 질문



"강지원 죽이려고 했죠?"



풀버전은 #tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



tvN <내 남편과 결혼해줘> 2/19 [월] 저녁 8:50 15화 방송 #내남편과결혼해줘 #내남결 #MarryMyHusband pic.twitter.com/ECJFCBzi8g — tvN drama (@CJnDrama) February 19, 2024

另外，制作公司爲了表彰辛苦的演员和制作组，将在3月10日前往越南进行爲期5天3夜的奖励休假，饰演吴宥拉的 BoA 则因为行程问题，无法参加。

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