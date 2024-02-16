《和我老公結婚吧》15集搶先看：抓包出軌的命運終於轉嫁給鄭秀敏！

vN《和我老公結婚吧》講述因丈夫背叛而死的女人重生穿越回10年前、將悲慘命運還給那對狗男女的故事，今日公開第15集搶先看片段，期盼已久的場面終於來了！

姜智媛意識到該發生的事一定會發生、只是可能換個人，於是決定將被殺的命運轉移給鄭秀敏。 這段搶先看影片名為「重複的命運、敏煥的出軌」，來看鄭秀敏如何一步步踏入原本屬於姜智媛的命運！



上一輪人生裡，姜智媛回家時聽到鄭秀敏說：「親愛的真聰明，怎麼想到買癌症保險呢？」這一次，鄭秀敏走進大宅，聽到一個女人說：「確實是天才耶，怎麼想到用老婆的死亡保險東山再起呢？」



朴敏煥：「等我拿到保險金，一定好好請客。 不用擔心，我在報恩這方面是很讓人驚喜的。 」鄭秀敏看到朴敏煥和吳宥拉躺在床上，正如曾經的姜智媛看到朴敏煥和鄭秀敏躺在一起。



鄭秀敏推門而入，朴敏煥彈射般坐起並迴避眼神，吳宥拉則冷漠地看著鄭秀敏，仿彿一點也沒有做錯。 鄭秀敏又驚又怒，惡狠狠顫抖著說出一句：「哇，C...」這讓人超想看下集啊！



第15集將在下週一（2月19日）公開，如此大快人心的劇情，真的一刻都不想等了！



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