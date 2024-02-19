《和我老公結婚吧》大結局前夕！鄭秀敏竟然和劉志赫見面，又繼續賣慘「我過得不好...現在是一個人了」

由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》將在20日播出的大結局，只剩下最後兩集了啊～

在第14集中，姜智媛（朴敏英 飾）爲了把自己的命運交給鄭秀敏（宋昰昀 飾）而不是楊代理（孔敏貞 飾），再次誘惑自己拋棄的朴敏煥（李伊庚 飾），結果卻惹來禍端。朴敏煥掐住姜智媛的脖子，讓她在逐漸模糊的意識中反覆強調自己是否註定要死在朴敏煥手中...



今日（19日）公開的第15集的先公開影片中，竟然是劉志赫（羅人友 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）單獨見面。鄭秀敏賣慘地說道：「其實...我現在過得不好，我要和朴敏煥離婚了。這是因果報應，我被愛情蒙蔽了雙眼，背叛了我唯一的至親我的另一半，結果...總之我現在是一個人了。」但劉志赫卻說：「既然要離婚的話，那談起來就容易多了，你打算殺了姜智媛是吧？」鄭秀敏聽到後馬上變臉，知道鄭秀敏真面目的劉志赫，將以怎樣的態度對待她？



수민과 단 둘이 만난 지혁

은근 FOX짓하는 수민에게

브레이크 없는 돌직구 질문



"강지원 죽이려고 했죠?"



풀버전은 #tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



tvN <내 남편과 결혼해줘> 2/19 [월] 저녁 8:50 15화 방송 #내남편과결혼해줘 #내남결 #MarryMyHusband pic.twitter.com/ECJFCBzi8g — tvN drama (@CJnDrama) February 19, 2024

另外，製作公司爲了表彰辛苦的演員和製作組，將在3月10日前往越南進行爲期5天3夜的獎勵休假，飾演吳宥拉的 BoA 則因為行程問題，無法參加。

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