演到去精神科諮詢！《和我老公結婚吧》宋昰昀跳脫自身形象挑戰演技大成功！

2月20日即將播畢的《和我老公結婚吧》無疑讓演員宋昰昀遇見了人生角色，甚至有很多觀眾覺得除了她沒有人能勝任劇中的假面閨密鄭秀敏一角，宋昰昀也跳脫了在之前作品中給人的柔美纖弱形象，變身使壞大成功。

宋昰昀不僅是演技，在外型穿搭以及妝感上也下了很多功夫，雖然是反派角色卻也受到許多觀眾們的喜愛。在劇中宋昰昀展現豐富的穿搭風格，也常在髮飾小物上展現「鄭秀敏」風格，加上無辜可愛的妝感更是她最大的武器，而她的造型更是與角色命運一脈相承，一開始是到處放電勾引男人的類型，後來與朴敏英命運交換後，嫁給了李伊庚，服裝色調變得暗沉，妝感也不再有粉紅色調而成為裸色顯得虛弱，髮型也變得單調。



宋昰昀是從選角階段就受到觀眾們期待的一位主要演員，除了相當貼近原作的設定以外，她在於兩種情感間極端的呈現相當精彩，有時小鹿般的眼睛裡透露出微笑，但一轉身卻露出邪惡的笑容與驚悚眼神，宋昰昀透過細膩的表情傳達出鄭秀敏的不安與憤怒等心情，讓觀眾們大讚演技了得。



宋昰昀之前所累積的形象一直相當柔弱善良，而本次她除了一開始帶著假面成為朴敏英的好友以外，搶走李伊庚之後與婆婆的對立也是一大看點。宋昰昀也曾在發表會上表示，認為到了該展現自己特色的時刻，她也為了這個角色，以重新出發的態度在準備著，以最大的限度將自己放空。



宋昰昀甚至也提到拍攝前半部的時候，因為投入許多情感在研讀台詞，造成身體不適，她的台詞不少，覺得這樣可能無法撐到16集，於是開始尋求精神科醫師的幫助，也諮詢了犯罪心理分析師，學習如何面對這樣的角色。經過了一連串的努力，宋昰昀的成長也得到了觀眾們的好評，「鄭秀敏」也稱得上是她的最新人生角色。



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