《读取恶心》两大犯人竟在《财阀X刑警》联手！其中一位不是《和我老公结婚吧》科长吗？

如果同时有追《和我老公结婚吧》肯定会笑出来，但如果追过《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）肯定会觉得毛毛的吧！

SBS与Disney+联播的《财阀X刑警》，最新5、6集聚焦在殷富洞老人被害案，第5集尾声便揭晓真凶是一对假借拍遗照真谋财害命的朴在根（金重熙饰演）与高英范（韩俊宇饰演），而这两张面孔，你有没有觉得很熟悉呢？



也许同时在追《和我老公结婚吧》的观众会笑出来，因为金重熙正饰演《和我老公结婚吧》「金景旭」科长啊！金重熙戏里总是演大秃头，和戏外模样大相迳庭，不时受到讨论呢！



而追过同为SBS出品的《读取恶心的人们》（2022），说不定会因金重熙和韩俊宇同框而发毛，因为他们俩可是《读取恶心的人们》里罪大恶极的连续杀人犯！他们一个扮演以郑南奎为原型的「南基泰」，一个扮演以柳永哲为原型的「具英春」，都展现超强演技，再加上妆发与剧情的还原，让人在收看之时都会联想真实事件感到害怕，两位演员两年后竟在《财阀X刑警》联手「继续当连续杀人魔」，想到又令人胆怯，幸好《财阀X刑警》剧情呈现较为轻松诙谐。

▼《读取恶心的人们》具英春（金重熙饰演）、南基泰（韩俊宇饰演）（*延伸阅读：‎《读取恶心》改编案子全有根据，包括韩国史上三大重刑犯――柳永哲、郑南奎、姜浩顺）



▼《财阀X刑警》朴在根（金重熙饰演）、高英范（韩俊宇饰演）



其实《财阀X刑警》导演金在洪正是《读取恶心的人们》副导演，导演很有可能就是因为《读取恶心的人们》之缘邀请了金重熙和韩俊宇特别演出，让两位杀人魔「重操旧业」。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻