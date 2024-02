《与恶魔有约》宋江担任「一日店长」状态超好：「笑容比巧克力还甜！」并自曝「入伍时间点」

舍不得~又要送一位帅哥去当兵了!

前阵子出演《与恶魔有约》的宋江人气再飙升,‎电视剧播出期间Instagram粉丝人数突破2000万大关‎,获得许多关注。

昨日(6日),宋江担任「Godiva」一日店长,吸引许多粉丝到场支持。他向媒体透露,此次是他入伍前最后一次正式活动。而据现场粉丝后记,宋江表示自己将在下月(3月)入伍。

看到在巧克力店「打工」的宋江,「白马王子」造型令网友们无法淡定,纷纷写下留言:「想要打包一个宋江」、「笑容比巧克力还甜」、「只是看脸,血糖也会升高」等。

