韓劇《與惡魔有約》網上熱度高！播出期間金裕貞IG破千萬大關，宋江IG飆破2000萬追蹤人數
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韓劇《與惡魔有約》網上熱度高！播出期間金裕貞IG破千萬大關，宋江IG飆破2000萬追蹤人數

明星   2024年1月24日   星期三08:15   Mico  

（封面圖源：SBS《與惡魔有約》劇照、IG@songkang_b、IG@you_r_love）

兩位演員都在 IG 上各自收穫了更高的人氣與關注度，還有一大票CP粉希望兩人原地交往or結婚～！你也是其中一人嗎？

SBS X Netflix 熱門奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》由金裕貞和宋江攜手主演，上週迎來了幸福美滿的 Happy Ending！大結局的安排也讓不少劇迷直呼：「人生圓滿了～」。
（圖源：Awesome娛樂、Namoo Actors）

延伸閱讀：這次連神也認輸～《與惡魔有約》宋江與金裕貞注定離不開〜這一世終於擁有幸福（EP.15 – 16完）

金裕貞所飾演的餐飲公司代表「都到曦」成功樹立了霸氣職場女性的熟女形象，宋江所飾演的「惡魔：鄭九元」也被許多人說是顏值最巔峰的作品，帥氣兼具呆萌的表演方式獲得更多的喜愛，
（圖源：SBS《與惡魔有約》劇照）（圖源：SBS《與惡魔有約》劇照）

兩人在劇中還收穫了不少CP粉，除了戲裡戀愛的各種放閃點，戲外官方花絮也是甜到容易蛀牙的程度，互動自然又親密，讓許多劇迷直呼希望兩人原地結婚，期待D社下一個爆料的情侶就是他們～。
（圖源：SBS《與惡魔有約》劇照）（圖源：SBS《與惡魔有約》劇照）

▼大結局花絮影片：

而金裕貞的 IG 追蹤人數在《與惡魔有約》播到後期，正式突破《與惡魔有約》則是在11月24日開播的，所以短短時間就漲了200多萬的追蹤人數。1000萬大關！（時間是2024年1月9日，EP.12播完後），此外，2023年11月15日時的原追蹤人數為779萬。
（圖源：Not Just Analytics、IG@you_r_love）

▶金裕貞：779萬→1000萬（時間：2023年11月15日→2024年1月9日）
（圖源：Not Just Analytics、IG@you_r_love）

另一邊，宋江的 IG 原追蹤人數在2023年11月15日時是1640萬，期間除了《與惡魔有約》開播外《Sweet Home 2》也在12月1日上線，並成功在2024年1月21日，也就是EP.16大結局播完的隔天，突破2000萬追蹤人數，漲幅逼近400萬，相當驚人。
（圖源：Not Just Analytics、IG@songkang_b）

▶宋江：1640萬→2000萬（時間：2023年11月15日→2024年1月21日）
（圖源：Not Just Analytics、IG@songkang_b）

喜歡他們的話，記得要追蹤起來哦～！

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