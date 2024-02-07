《與惡魔有約》宋江擔任「一日店長」狀態超好：「笑容比巧克力還甜！」並自曝「入伍時間點」
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《與惡魔有約》宋江擔任「一日店長」狀態超好：「笑容比巧克力還甜！」並自曝「入伍時間點」

明星   2024年2月7日   星期三09:29   Hui  

（封面圖源：IG@songkang_b）

捨不得～又要送一位帥哥去當兵了！

前陣子出演《與惡魔有約》的宋江人氣再飆升，‎電視劇播出期間Instagram粉絲人數突破2000萬大關‎，獲得許多關注。

昨日（6日），宋江擔任「Godiva」一日店長，吸引許多粉絲到場支持。他向媒體透露，此次是他入伍前最後一次正式活動。而據現場粉絲後記，宋江表示自己將在下月（3月）入伍。

看到在巧克力店「打工」的宋江，「白馬王子」造型令網友們無法淡定，紛紛寫下留言：「想要打包一個宋江」、「笑容比巧克力還甜」、「只是看臉，血糖也會升高」等。

另外，由宋江等主演Netflix《Sweet Home 3》預計於今年（2024年）第2季度公開。

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