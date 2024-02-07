《與惡魔有約》宋江擔任「一日店長」狀態超好：「笑容比巧克力還甜！」並自曝「入伍時間點」

捨不得～又要送一位帥哥去當兵了！

前陣子出演《與惡魔有約》的宋江人氣再飆升，‎電視劇播出期間Instagram粉絲人數突破2000萬大關‎，獲得許多關注。

송강 점장님 너무 귀여우셔요pic.twitter.com/1K78kUlGyt — 밥탱이 (@babotangbb) February 6, 2024

저는 아이스크림 말고

송강 주세요 제발요 pic.twitter.com/KHY4U6aLri — 밥탱이 (@babotangbb) February 6, 2024

昨日（6日），宋江擔任「Godiva」一日店長，吸引許多粉絲到場支持。他向媒體透露，此次是他入伍前最後一次正式活動。而據現場粉絲後記，宋江表示自己將在下月（3月）入伍。

잉 기요미야 봄이 벌써 왔쟈냐 pic.twitter.com/ekal7CQri6 — 송앤강 (@songnkang0423) February 6, 2024

看到在巧克力店「打工」的宋江，「白馬王子」造型令網友們無法淡定，紛紛寫下留言：「想要打包一個宋江」、「笑容比巧克力還甜」、「只是看臉，血糖也會升高」等。

#NetflixKContent2024 - Q2



Hold on to your couches cos these second quarter titles are coming at you fast



Sweet Home S3

In a world where monsterization has ended and a new humanity has begun, people desperately struggling to survive face difficult choices as the world teeters… pic.twitter.com/BqHZ810INo — Netflix K-Content (@netflixkcontent) February 6, 2024

另外，由宋江等主演Netflix《Sweet Home 3》預計於今年（2024年）第2季度公開。

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