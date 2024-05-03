IVE秋天&李瑞喊他「叔叔」！金在中一度自暴自弃自称爷爷，听到「脸赞叔叔」笑了

金在中才在K.Will作客《在朋友》时，开口要了IVE签专，因为K.Will是IVE经纪公司STARSHIP娱乐的大师兄，没想到过了几周金在中如愿收到IVE签专，还是IVE亲自送的！

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IVE大姐秋天（GAEUL）与老么李瑞（LEESEO）共同来到《在朋友》，登场就献上了亲笔签名专辑，金在中表示自己已经很久没收到签专了，问她们是不是听说他向K.Will要了签专，她们否认，金在中趁机吐槽K.Will：「那哥在STARSHIP已经没有什么影响力了。」



1986年生38岁的金在中，一开始听见李瑞2007年生（17岁）便吓一跳，两人相差21岁，而秋天2002年生（足岁21），也和金在中差了16岁。讲到年龄，金在中忍不住问李瑞：「真的想称呼我『在中叔叔』」吗？」因为李瑞在节目前书面访问如此回答。



金在中喊受伤，李瑞问：「那要叫哥哥吗？」金在中却不好意思的说不会强迫她，突然很开放（自暴自弃XD？）的说：「叫『大叔』也可以，叫『爷爷』也可以。」不过秋天喊他「叔叔」，他突然又僵掉，愣了一下才说：「叫『叔叔』的话……没关系没关系……」后面又笑著说自己就是「叔叔粉丝」。



聊到如何被经纪公司挖掘并出道的，李瑞是SM娱乐儿童模特儿出身，后来到STARSHIP实现歌手梦，秋天是高中参加舞蹈社被STARSHIP相中，金在中则是参加了SM选秀比赛。金在中表示自己当时赢得了「外貌赞」（最佳外貌），李瑞默默冒出一句「脸蛋赞在中叔叔」，金在中这时就笑得很开心了：「听起来还不错耶！」



还有件趣事，金在中回想曾在日本电视台TBS和IVE同台，栩栩如生的重演刚时从远方走向舞台，经过IVE突然察觉「她们在我上面」，因为她们身高太高了！本身身高就高，还穿上高跟鞋！金在中当下干脆远离她们所在的舞台中心，还尽全力把自己蜷缩：「想要看起来更小只。」搞怪行径逗笑秋天和李瑞。金在中忍不住赞叹：「太羡慕了，要吃什么才能长那么高？」



看完此集《在朋友》，网友留言「不是，每次女团出演的时候，金在中讲话能感受到妈妈的氛围ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「啊，真搞笑ㅠㅋㅋㅋ从来没人喊过叔叔所以很震惊，但听到IVE们年龄差又觉得哥哥这个称呼不太适合ㅠㅋㅋㅋ」、「漂亮的孩子+漂亮的孩子+漂亮的孩子……」、「在中哥现在应该要当电视MC了，不管是谁演出都很舒服有趣啊」、「这哥怎么可能不老啊……感觉60岁的时候也是这张脸」……等等。

▼IVE篇《在朋友》完整节目（IVE登场送专辑5:37，身高话题11:54）（可开英文CC字幕→自动翻译→中文）



▼金在中与秋天、李瑞的〈HEYA〉Challenge也已公开



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